Thay vì mua Wuling Mini EV mới thì có thể ‘nhảy hố vôi’ Mercedes-Benz C 250 này: Chất Đức, động cơ mạnh, rộng rãi cho cả nhà

Một chiếc Mercedes-Benz C 250 CGI đời 2009 đang được rao trên thị trường xe cũ. Người bán chia sẻ, xe lăn bánh khoảng 140.000 km, đã độ lại một số chi tiết so với nguyên bản. Mức giá sang tay là 245 triệu đồng. Vào thời điểm 2009, chiếc Mercedes-Benz C 250 CGI có mức giá là 1,15 tỷ đồng khi mua mới (chưa bao gồm chi phí ra biển số).

Mức giá bán lại nêu trên của C 250 ngang ngửa với mẫu Wuling Mini EV. Tuy nhiên, chiếc Mercedes-Benz C 250 CGI có ưu điểm là động cơ mạnh mẽ hơn, không gian rộng rãi, khung vỏ dày dặn, vận hành đầm chắc đúng chất Đức.

Sau 15 năm, hệ thống chiếu sáng trên chiếc Mercedes-Benz C 250 CGI đã có phần xuống cấp khi chóa đèn đã có dấu hiệu bị ố mờ, không còn giữ được độ trong. Cảm quan đèn chiếu sáng cũng đã độ lại so với nguyên bản. Xe vẫn sử dụng mâm đa chấu "zin", kích thước 18 inch với logo Mercedes-Benz chính giữa.

Khoang nội thất của Mercedes-Benz C 250 dường như chủ nhân giữ gìn tương đối cẩn thận. Những chi tiết da ghế vẫn căng, không xuất hiện vết nhăn hoặc sờn rách và nhiều chi tiết ốp gỗ vẫn cho cảm quan tốt về mặt chất lượng. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đã được tân trang hoặc được ghế ngồi được bọc lại trước thời điểm rao bán.

Dù vậy, những phím bấm trên vô lăng cũng đã cho thấy dấu hiệu bị bong tróc, xước xát sau 15 năm xuất xưởng.

Ở thế hệ này, Mercedes-Benz C-Class vẫn sở hữu cần số đặt tại bệ trung tâm và cụm COMAND cỡ nhỏ. Do màn hình nguyên bản khá hạn chế về tính năng giải trí nên đã được thay bằng màn hình cảm ứng chạy Android. Cụm màn hình này được đặt khá cao và thô so với nguyên bản.

Mercedes-Benz C 250 CGI 2009 được trang bị động cơ phun nhiên liệu trực tiếp CGI, 4 xy-lanh, dung tích 1.8L, sản sinh công suất tối đa 184 mã lực, mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 7G-TRONIC PLUS. Công nghệ CGI là phun xăng trực tiếp vào buồng đốt giúp làm giảm nhiệt độ của xi-lanh, giảm hiện tượng tự kích nổ đồng thời tăng tỉ số nén. Nhờ vậy quá trình đốt được diễn ra hiệu quả hơn.

Tại thời điểm ra mắt, phiên bản C 250 CGI là mẫu xe lắp ráp đầu tiên trong nước đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 của châu Âu.