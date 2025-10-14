Thấy "vị khách lạ" nặng 1kg bò vào vườn sau mưa lớn, trưởng thôn ở Quảng Trị bất ngờ khi biết đây là "báu vật" rừng xanh

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, ngày 13/10, ông Đặng Nam, Hạt phó Hạt kiểm lâm Gio Linh - Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an xã Bến Hải, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt tổ chức thả con rùa núi vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng thả con rùa núi vàng quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, ngày 12/10, ông Lê Bang (trưởng thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải) phát hiện con rùa này bò vào vườn.

Theo báo Lao Động, do tò mò, ông Lê Bang đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để nhờ nhận diện. Khi được biết đây là rùa núi vàng - loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, ông Bang đã chủ động giao nộp cho công an xã.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể rùa nặng khoảng 1kg, sức khỏe bình thường. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, con rùa đã được thả về môi trường tự nhiên tại khu vực an toàn.