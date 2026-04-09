Thay vì Đình Bắc, HLV Kim Sang-sik nên gọi 3 "lão tướng" U40 dìu dắt U23 Việt Nam dự giải châu Á?

Những ngày qua, dư luận bàn tán sôi nổi trước thông tin HLV Kim Sang-sik có thể sẽ gọi Đình Bắc và một số ngôi sao U23 Việt Nam vừa giành HCĐ giải U23 châu Á tham dự ASIAD 2026.

Đây được xem là sự điều chỉnh kế hoạch, với mục tiêu giúp lứa U23 Việt Nam mới gây dựng (sinh từ năm 2005 trở lại đây) được các đàn anh dìu dắt, hỗ trợ và truyền đạt kinh nghiệm. Trước đó, đội thi đấu chưa thực sự tốt tại giải giao hữu CFA Team China 2026 (thua 2, hòa 1, xếp hạng 4/4).

Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ nếu dự ASIAD 2026, Đình Bắc, Văn Khang, Nhật Minh và nhiều ngôi sao U23 khác có thể sẽ lỡ cơ hội cùng tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 - giải đấu diễn ra cùng thời điểm.

Đình Bắc, Văn Khang liệu có muốn trở lại thi đấu ở cấp độ U23 hay khao khát được cạnh tranh vị trí tại ĐTQG?

Bởi vậy, một phương án khác có thể tính đến là việc sử dụng suất dành cho 3 cầu thủ quá tuổi tại ASIAD 2026. Điều này vừa đảm bảo việc dàn cầu thủ ở độ tuổi U21 của U23 Việt Nam có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh, đồng thời không ảnh hưởng đến lực lượng của ĐTQG.

Việc dành 3 suất quá tuổi cho 3 vị trí trải đều ở 3 tuyến trung vệ, tiền vệ và tiền đạo càng giúp cho định hướng trên có thể phát huy tốt hiệu quả.

Với vị trí trung vệ, Quế Ngọc Hải là một lựa chọn đủ chất lượng. Cầu thủ 33 tuổi không còn nằm trong kế hoạch của tuyển Việt Nam trong gần 1 năm rưỡi qua, nhưng hứa hẹn sẽ mang tới nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho đàn em U23 Việt Nam

Tương tự là trường hợp của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Cũng giống Quế Ngọc Hải, anh không được HLV Kim Sang-sik gọi lên dự AFF Cup 2024 và vắng mặt tại ĐTQG từ đó tới nay. Tuy nhiên ở CLB Hà Nội, cầu thủ sinh năm 1993 vẫn đóng vai trò quan trọng nơi tuyến giữa. Bản thân tiền vệ này cũng từng thể hiện tốt vai trò khi được trao suất cầu thủ quá tuổi dự ASIAD 2018, SEA Games 2019 và 2022.

Quế Ngọc Hải vắng mặt ở ĐTQG kể từ sau trận giao hữu hòa Ấn Độ 1-1 vào tháng 10/2024.

Hùng Dũng từng có 3 lần cùng U23 Việt Nam dự giải với tư cách cầu thủ quá tuổi.

Trong khi đó, vị trí tiền đạo có thể dành cho Hoàng Vũ Samson. Ở tuổi 38, cầu thủ nhập tịch này vẫn đủ thể trạng thi đấu tại V.League 2025/26 với 16 lần ra sân sau 17 vòng đấu, ghi được 3 bàn thắng.

Nếu được dự ASIAD 2026, đây có thể coi là cái kết trọn vẹn cho Samson sau nhiều năm bày tỏ khát khao được khoác áo tuyển Việt Nam nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Samson nhập tịch Việt Nam từ năm 2013 và vẫn khát khao một ngày được trao cơ hội ở cấp độ đội tuyển.

Việc sử dụng cầu thủ quá tuổi tại ASIAD từng mang đến thành công lớn cho U23 Việt Nam vào năm 2018, rồi sau đó là SEA Games 2019 và 2022. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik và VFF sẽ phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng cho kế hoạch tại ASIAD 2026.