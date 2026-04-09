CLB V.League đề xuất "ưu ái" lạ lùng cho HLV châu Âu, VPF thẳng thừng từ chối!

Theo đó, vào ngày 8/4 CLB Thể Công đã gửi công văn tới ban tổ chức V.League, với nội dung xin thay đổi người tham dự họp báo sau trận. Cụ thể, thay vì HLV trưởng Velizar Popov trực tiếp trả lời truyền thông, đội bóng này muốn để trợ lý Nguyễn Văn Biển đảm nhiệm vai trò trên.

Trước đó, HLV Popov đã có phát biểu khá gay gắt sau trận hòa SLNA 1-1 ở vòng 17 vừa qua. Ông chỉ trích cách làm việc của trọng tài chính Lê Vũ Linh, đồng thời đưa ra nhận xét mà sau đó gây ra nhiều bàn tán trong dư luận về cuộc đua vô địch V.League.

Tuy nhiên phía VPF đã không chấp nhận đề nghị của CLB Thể Công.

HLV Popov vẫn phải tiếp tục dự họp báo sau trận. Ông sẽ chỉ được vắng mặt nếu có lý do chính đáng.

Theo điều lệ và quy chế bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa 2025-2026, HLV trưởng là người bắt buộc phải tham dự họp báo sau trận nếu đã đăng ký làm nhiệm vụ.

Đội bóng chỉ được cử trợ lý trả lời họp báo thay trong trường hợp HLV trưởng gặp vấn đề về sức khỏe hoặc lý do đột xuất bất khả kháng. Điều này phải thông báo tới ban tổ chức và được chấp thuận mới có thể thực hiện, nếu không CLB sẽ bị phạt 10 triệu đồng. Nặng hơn, nếu tái phạm, đội bóng không chỉ mất tiền nộp phạt mà HLV trưởng còn có thể bị cấm chỉ đạo một trận.

Còn nhớ tại V.League 2023, sau khi liên tiếp nhiều đội bóng cử trợ lý dự trả lời họp báo thay, VPF đã phải ra công văn chấn chỉnh, yêu cầu các CLB thực hiện nghiêm túc điều lệ giải đấu và quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã được ban hành.

Rõ ràng, rất khó để VPF phê duyệt đề xuất của CLB Thể Công, bởi điều này có thể tạo tiền lệ để các đội bóng khác cũng đưa ra yêu cầu tương tự.