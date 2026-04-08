HLV Kim Sang-sik đổi ý, "siêu tiền đạo" xuất sắc nhất V.League liệu có cơ hội đá cho U23 Việt Nam?

Mới đây đã xuất hiện tin đồn HLV Kim Sang-sik muốn gọi Đình Bắc và một số ngôi sao U23 đá ASIAD 2026. Đây được xem là phương án đang trong quá trình cân nhắc, với mong muốn lứa đàn em U21 được đàn anh dìu dắt, hỗ trợ thêm cho kế hoạch tương lai.

Ban đầu, VFF tính gây dựng lứa U23 mới với nòng cốt ở độ tuổi U21 (sinh từ năm 2005 trở lại đây) để chuẩn bị cho SEA Games 2027 và vòng loại Olympic 2028. Tuy nhiên sau màn trình diễn của đội tại giải giao hữu CFA Team China 2026 (thua 2, hòa 1, xếp cuối giải), HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện được cho là đang cân nhắc khả năng bổ sung một vài vị trí giàu kinh nghiệm cho đội hình U23 Việt Nam dự Á vận hội trên đất Nhật Bản sắp tới.

Những cái tên hiện đang được nhắc tới là Đình Bắc, Văn Khang, Nhật Minh… Thậm chí, dư luận hiện kỳ vọng ban huấn luyện sẽ sử dụng cả 3 suất cầu thủ quá tuổi để dự ASIAD 2026.

HLV Kim Sang-sik liệu có quyết tâm mang về huy chương ASIAD cho bóng đá Việt Nam, điều mà người tiền nhiệm Park Hang-seo chưa làm được?

Theo điều lệ giải đấu này, ngoài các cầu thủ ở độ tuổi U23, mỗi đội bóng được phép gọi thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Còn nhớ tại ASIAD 2018, HLV Park Hang-seo đã gọi Hùng Dũng, Văn Quyết và Anh Đức. Bộ ba này đóng góp dấu ấn lớn, giúp U23 Việt Nam xếp hạng tư chung cuộc.

Với ASIAD 2026, Hoàng Vũ Samson đang là một trong những cái tên quá tuổi mà người hâm mộ kỳ vọng sẽ được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội.

Samson đã chơi bóng tại Việt Nam gần 20 năm và vẫn đang thi đấu ở V.League ở tuổi 38.

Samson là cầu thủ gốc Nigeria, tới Việt Nam chơi bóng từ năm 2008 và nhập quốc tịch vào năm 2013. Chân sút sinh năm 1988 từng nhiều lần bày tỏ mong muốn được cống hiến cho tuyển Việt Nam nhưng chưa một lần được gọi lên ĐTQG.

Giờ đây ở tuổi 38, cơ hội để anh khoác áo ĐTQG là điều khó trở thành hiện thực bởi phong độ không còn như thời đỉnh cao, nhưng nếu được gọi lên U23 Việt Nam dự ASIAD, anh hoàn toàn có thể phát huy năng lực của mình. Đây là một giải đấu có tính cạnh tranh thấp hơn, nơi Samson vẫn có thể phát huy tố chất của mình. Đồng thời, kinh nghiệm dày dặn của anh sẽ giúp ích nhiều cho các đàn em U21.

Trong gần 20 năm chơi bóng tại Việt Nam, Samson đã tích lũy những con số mà bất kỳ tiền đạo nào cũng phải mơ ước.

Riêng tại V.League, anh ra sân hơn 320 trận, ghi 217 bàn thắng, nhiều mùa vượt mốc 15–20 bàn/mùa và đang là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu. Tại V.League 2025/26, anh chơi 16 trận sau 17 vòng cho PVF-CAND, ghi được 3 bàn thắng.