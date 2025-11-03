Thầy trò Bình Tinh mang về 4 huy chương vàng quốc tế cho cải lương Việt Nam

Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN năm 2025 diễn ra tại TP Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) từ ngày 28/10 đến 1/11 với sự tham gia của 15 đoàn nghệ thuật đến từ các quốc gia trong khu vực ASEAN và nước chủ nhà Trung Quốc.

Việt Nam có 2 đơn vị tham gia là Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM với cải lương thể nghiệm "Nhật thực" và Sân khấu Lệ Ngọc với vở kịch "Đám cưới chuột".

Vở cải lương thể nghiệm "Nhật thực" (tác giả: Lê Duy Hạnh, chuyển thể: Nguyên Phương, đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt) với sự tham gia của 2 diễn viên NSƯT Lê Trung Thảo và Bình Tinh đã tạo nên một kỳ tích xuất sắc tại Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc – ASEAN năm 2025 vừa diễn ra tại TP Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc).

Đêm trao giải vào tối 1/11 đã xướng tên vở cải lương thể nghiệm "Nhật thực" đoạt HCV, HCV đạo diễn xuất sắc dành cho NSƯT Lê Nguyên Đạt, 2 HCV cá nhân thuộc về NSƯT Lê Trung Thảo và nghệ sĩ Bình Tinh.

Một số hình ảnh của các nghệ sĩ Việt Nam tại tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN năm 2025.

NSƯT - đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho biết, vở "Nhật thực" chính là phiên bản cải lương của vở kịch thể nghiệm diễn kịch một mình của cố soạn giả Lê Duy Hạnh từng gây tiếng vang vào đầu thập niên 1990 với phần độc diễn của NSND Bạch Tuyết.

Năm 2019, được sự chấp thuận của tác giả Lê Duy Hạnh, anh ra mắt phiên bản cải lương "Nhật thực" với phần độc diễn của NSƯT Lê Trung Thảo cũng tạo dấu ấn sâu đậm với khán giả.

Từ đó, anh cũng không ngừng biến tấu, cho ra nhiều phiên bản khác nhau. Và phiên bản lần này là phiên bản thứ 8 của anh với rất nhiều điểm mới lạ.

NSƯT - đạo diễn Lê Nguyên Đạt chia sẻ niềm hạnh phúc khi nhận 2 HCV cho vở diễn và đạo diễn xuất sắc: " Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi vở diễn chinh phục được ban giám khảo và khán giả quốc tế. Tôi luôn đòi hỏi cao hơn ở chính mình trong từng phiên bản dàn dựng.

Cảm ơn các cộng sự, nhất là 2 diễn viên chính của vở đã rất xuất sắc, cháy hết mình vì màu cờ sắc áo của dân tộc và vì một loại hình nghệ thuật cải lương 100 năm" .

Đạo diễn Lê Nguyên Đạt và Bình Tinh.

Từng chinh chiến rất nhiều liên hoan sân khấu nghệ thuật trong nước cũng như đoạt khá nhiều giải thưởng, nhưng với "Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN năm 2025" lần này, Bình Tinh vẫn là một lính mới.

Khi nhận vai diễn trong vở "Nhật thực" từ NSƯT - đạo diễn Lê Nguyên Đạt, Bình Tinh rất áp lực và lo lắng. Nhưng sau khi vở diễn hoàn thiện và nhất là khi biểu diễn tại sân khấu nước ngoài, Bình Tinh phấn chấn và tự tin hẳn, cô biểu diễn như "quên mình".

Có thể nói, vai của Bình Tinh là điểm nhấn rất đẹp của vở. Cô ca diễn đều máu lửa, khi xuất hiện lập tức sân khấu tràn ngập năng lượng, cuốn hút. Khí phách hào hùng của nhân vật Bùi Thị Xuân và Tống Thị Quyên do Bình Tinh đã tạo mảnh đất diễn rất rộng cho Bình Tinh phát huy hết năng lực của mình.

Khi Bình Tinh cất lên giọng hò miền Nam là cả khán phòng im phăng phắc, sau đó là một tràng pháo tay tán thưởng vang dội…

Với Bình Tinh, chiếc Huy chương vàng thứ 5 lần này là một thành quả lớn lao, đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất bằng chính thực lực, bằng mồ hôi và nước mắt của chính mình đổ xuống sân khấu.

Ê-kíp vở diễn.

Bình Tinh và thầy TS Phạm Huy Quang – Hiệu trưởng Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Bình Tinh chia sẻ: " Khi nghe ban tổ chức xướng tên mình đoạt HCV, tôi vẫn còn bất ngờ và tưởng mình nghe lầm, bởi đây là thành quả quá lớn mà mình không dám mơ tới. Chiếc HCV lần này tôi tiếp tục dành tặng cho ba mẹ, vì đây cũng chính là vinh dự của ba mẹ mà tôi chỉ làm thay tâm nguyện của ba mẹ mà thôi.

Tôi cũng dâng lên gia tộc Huỳnh Long, những người thầy, người cô và quý khán giả đã hỗ trợ và yêu mến tôi. Đây là một kỷ niệm thật đẹp trên bước đường hoạt động nghề, đồng thời cũng là động lực để tôi cố gắng phấn đấu hơn nữa trên bước đường phía trước ".