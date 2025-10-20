Thấy Song Joong Ki mà giật cả mình

Mới đây, các khán giả yêu thích thể loại phim lãng mạn vừa có thêm một sự lựa chọn rất đáng chú ý mang tên Romantic Anonymous (tựa Việt: Người Tình Ẩn Danh). Tác phẩm này chứng kiến màn kết hợp của cặp đôi diễn viên nổi tiếng Han Hyo Joo và Oguri Shun, từ khi bắt đầu có những thông tin đầu tiên đã thu hút nhiều sự chú ý.

Song Joong Ki xuất hiện trong cảnh cuối của Romantic Anonymous.

Dù vậy, điều khiến khán giả bất ngờ hơn cả khi xem Romantic Anonymous phải là sự hiện diện của Song Joong Ki. Lý do là bởi xuyên suốt khoảng thời gian từ khi ghi hình hay quảng bá trước khi lên sóng, không hề có một thông tin gì về việc nam tài tử sẽ xuất hiện với tư cách diễn viên khách mời. Chính vì vậy khi nhìn thấy anh, ai nấy đều không khỏi bị bất ngờ.

Cho những ai chưa biết, ngoài Song Joong Ki thì Romantic Anonymous còn có một khách mời đặc biệt nữa là Kentaro Sakaguchi. Cả hai xuất hiện trong cảnh cuối cùng của phim, trong buổi chia sẻ Vòng Tròn Ẩn Danh của nữ phụ Irene . Kentaro Sakaguchi vào vai một nhà cố vấn tâm lý, còn Song Joong Ki vào vai một người đàn ông muốn tham gia buổi chia sẻ.

Về ngoại hình, dĩ nhiên chẳng có gì để chê Song Joong Ki. Dẫu vậy, sự hiện diện của anh cũng như cả Kentaro Sakaguchi bị đánh giá là không có vai trò cụ thể, gây chưng hửng cho người xem.

Romantic Anonymous là một bộ phim lãng mạn đáng xem.

Nói thêm về Romantic Anonymous, đây là bộ phim lãng mạn xoay quanh tình yêu giữa Fujiwara Sosuke (Oguri Shun) và Lee Ha Na (Han Hyo Joo). Fujiwara Sosuke là đại diện mới của cửa hàng socola nổi tiếng Le Sauveur. Không chỉ vậy, anh cũng là con trai của một ông trùm lớn trong ngành bánh kẹo. Tuy nhiên, vì một sang chấn trong quá khứ nên Fujiwara Sosuke mắc chứng sợ vi khuẩn và không thể chạm vào người khác.

Còn với Lee Ha Na, cô là một nghệ nhân socola tài năng nhưng lại không thể giao tiếp ánh mắt, đang phải vật lộn với nỗi sợ giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, cô nhận được sự giúp đỡ tích cực từ Irene, bác sĩ điều trị của Fujiwara Sosuke.

Dù không tạo ra tiếng vang quá lớn trên mạng xã hội, thế nhưng Romantic Anonymous vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Bộ phim được đánh giá là nhẹ nhàng, không sến súa, các thước phim giàu tính thẩm mỹ và mang lại cảm giác chữa lành.

Đối với những ai không quen xem phim Nhật có thể sẽ thấy biểu cảm của Han Hyo Jo có phần bị lố, khác với những gì cô thường thể hiện trong các bộ phim Hàn. Tuy vậy, những khán giả thích những bộ phim từ xứ sở hoa anh đào lại nói rằng Han Hyo Joo mang tới nét diễn y hệt các diễn viên Nhật. Hiện tại, phim được chấm điểm cao trên 2 nền tảng IMDb (8,3/10) và Mydramalist (8,2/10).