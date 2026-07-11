“Thầy ruột” làm HLV Bồ Đào Nha, Ronaldo sẽ đá World Cup vào năm 45 tuổi?

Ronaldo liệu có tiếp tục theo đuổi chức vô địch World Cup?

Sau khi HLV Roberto Martinez rời đi, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã nhanh chóng bổ nhiệm ông Jorge Jesus thay thế vị trí HLV trưởng ĐTQG. Vị chiến lược gia 71 tuổi sở hữu bề dày kinh nghiệm và từng rất thành công trong giai đoạn dẫn dắt CLB Benfica.

Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất gần đây trong sự nghiệp của HLV Jorge Jesus chính là việc đưa Al Nassr vô địch giải VĐQG Saudi Arabia. Đó cũng là danh hiệu chính thức đầu tiên của Ronaldo sau 4 năm gắn bó với Al Nassr.

HLV Jorge Jesus

Mối quan hệ giữa HLV Jorge Jesus và Ronaldo rất đặc biệt. Ông Jorge Jesus không chỉ quý mến CR7 mà còn biết cách giúp anh tỏa sáng trong bối cảnh thể lực và tốc độ không còn như xưa.

Mùa giải 2025/26, dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Jesus, Ronaldo ghi được 28 bàn thắng ở giải VĐQG Saudi Arabia, đạt hiệu suất gần 1 bàn/trận. Thành tích của anh chỉ xếp sau 2 tiền đạo trẻ trung hơn cũng tham dự World Cup 2026 là Quinones (Mexico) và Ivan Toney (Anh).

Ngay trong ngày nhậm chức, HLV Jorge Jesus đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về Ronaldo: “Ronaldo chưa bao giờ là vấn đề. Chừng nào cậu ấy còn thi đấu và đủ điều kiện để được chọn, tôi sẽ chọn cậu ấy, trong những giới hạn nhất định và theo những điều kiện mà tôi cho là tốt nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha”.

Ronaldo sẽ đá World Cup năm 45 tuổi?

Phát biểu của ông Jorge Jesus làm dấy lên hi vọng của không ít người hâm mộ về việc Ronaldo sẽ tiếp tục khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự Euro 2028 và thậm chí là World Cup 2030.

Vào thời điểm diễn ra World Cup 2030, Ronaldo 45 tuổi. Mặc dù khả năng CR7 có thể góp mặt là rất thấp nhưng các CĐV vẫn chờ đợi. Bởi Bồ Đào Nha chính là 1 trong 3 nước đồng chủ nhà giải đấu (cùng Tây Ban Nha và Maroc). Còn gì tuyệt vời hơn khi được chứng kiến Ronaldo thi đấu một trận World Cup trên chính sân nhà.