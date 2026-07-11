Suýt thua Lào, Malaysia dễ bị loại sớm tại giải Đông Nam Á

Tuyển Malaysia tiếp tục chuỗi phong độ không tốt tại giải Đông Nam Á.

Lợi thế sân nhà không thể giúp đội tuyển nữ Malaysia giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân vòng loại AFF Cup nữ 2027. Thậm chí, đội bóng áo vàng còn để cho tuyển Lào dẫn trước với bàn thắng của Kemmy trong hiệp một. Phải tới hiệp hai, Firdaus mới ghi bàn giúp Malaysia có được trận hòa 1-1.

Kết quả này khiến cho tuyển Malaysia ở vào tình thế khá chông chênh cuộc đua giành tấm vé vào bán kết. Họ sẽ phải chờ đợi kết quả từ trận đấu Singapore vs Lào đồng thời giành kết quả tốt ở lượt trận cuối gặp Singapore để cạnh tranh 1 trong 2 vị trí nhất bảng.

Tuyển nữ Malaysia (áo vàng) không thể giành trọng 3 điểm trước Lào

Kể từ khi AFF Cup nữ tiến hành tổ chức vòng loại, đội tuyển nữ Malaysia đã thi đấu tổng cộng 3 trận và chưa biết mùi chiến thắng.

Vòng loại AFF Cup nữ 2027 được tổ chức dưới dạng một giải đấu mini mang tên AFF Women's Cup với 6 đội tham dự. Bảng A gồm: Malaysia, Singapore, Lào. Bảng B gồm: Indonesia, Timor Leste và Campuchia.

3 đội đạt 3 vị trí cao nhất giải sẽ giành vé tham dự AFF Cup nữ 2027. 5 đội tuyển đã vào thẳng AFF Cup nữ 2027 mà không cần tham dự vòng loại là Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines và U23 nữ Australia.