Giải Đông Nam Á: Indonesia giành trọn 3 điểm nhờ 2 bàn thắng sớm, "chạm 1 tay" vào vé bán kết

Tại lượt trận mở màn vòng loại AFF Cup nữ 2027, đội tuyển nữ Indonesia đánh bại Timor Leste với tỉ số 2-0. Với lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Vạn đảo ghi 2 bàn chớp nhoáng chỉ trong chưa đầy 30 phút đầu tiên. Các cầu thủ ghi bàn là Estella Loupatty và Emily Nahon.
Do bảng đấu chỉ có 3 đội, chiến thắng này giúp Indonesia gần như chắc chắn có 1 tấm vé lọt vào vòng bán kết. Họ sẽ gặp Campuchia ở trận đấu cuối vòng bảng diễn ra ngày 16/7.
Vòng loại AFF Cup nữ 2027 được tổ chức dưới dạng một giải đấu mini mang tên AFF Women's Cup với 6 đội tham dự. Bảng A gồm: Malaysia, Singapore, Lào. Bảng B gồm: Indonesia, Timor Leste và Campuchia.
3 đội đạt 3 vị trí cao nhất giải sẽ giành vé tham dự AFF Cup nữ 2027. 5 đội tuyển đã vào thẳng AFF Cup nữ 2027 mà không cần tham dự vòng loại là Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines và U23 nữ Australia.