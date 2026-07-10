Giải Đông Nam Á: Indonesia giành trọn 3 điểm nhờ 2 bàn thắng sớm, "chạm 1 tay" vào vé bán kết

Indonesia có khởi đầu tốt tại giải Đông Nam Á.

Tại lượt trận mở màn vòng loại AFF Cup nữ 2027, đội tuyển nữ Indonesia đánh bại Timor Leste với tỉ số 2-0. Với lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Vạn đảo ghi 2 bàn chớp nhoáng chỉ trong chưa đầy 30 phút đầu tiên. Các cầu thủ ghi bàn là Estella Loupatty và Emily Nahon.

Do bảng đấu chỉ có 3 đội, chiến thắng này giúp Indonesia gần như chắc chắn có 1 tấm vé lọt vào vòng bán kết. Họ sẽ gặp Campuchia ở trận đấu cuối vòng bảng diễn ra ngày 16/7.

Đội tuyển nữ Indonesia khởi đầu suôn sẻ tại vòng loại AFF Cup nữ 2027

Vòng loại AFF Cup nữ 2027 được tổ chức dưới dạng một giải đấu mini mang tên AFF Women's Cup với 6 đội tham dự. Bảng A gồm: Malaysia, Singapore, Lào. Bảng B gồm: Indonesia, Timor Leste và Campuchia.

3 đội đạt 3 vị trí cao nhất giải sẽ giành vé tham dự AFF Cup nữ 2027. 5 đội tuyển đã vào thẳng AFF Cup nữ 2027 mà không cần tham dự vòng loại là Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines và U23 nữ Australia.