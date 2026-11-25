Hình ảnh nhà giáo Nguyễn Xuân Khang xuất hiện trong concert "Muôn sắc Việt Nam" tối 24/11 khiến nhiều khán giả bất ngờ và xúc động.

Tối 24/11, trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), nhà giáo Nguyễn Xuân Khang bất ngờ xuất hiện trên sân khấu cùng nhiều gương mặt tiêu biểu đến từ các lĩnh vực khác nhau.

Thầy góp mặt ở phần cuối tiết mục Giai Điệu Tự Hào, bên cạnh NSND Tấn Minh, ca sĩ Quốc Thiên, nhóm nhảy Xtreme Power, các chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 cùng đại diện những cá nhân có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực. Qua những hình ảnh được ghi lại trên sóng truyền hình trực tiếp, có thể thấy sân khấu quy tụ nhiều gương mặt thuộc các lĩnh vực như giáo dục, quân sự, thể thao, nghệ thuật...

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang xuất hiện trên sân khấu concert "Muôn sắc Việt Nam" trong tiết mục Giai Điệu Tự Hào

Góp mặt cùng ông là các gương mặt đại diện cho nhiều lĩnh vực

Họ đều là những gương mặt tiêu biểu, đã góp phần làm rạng danh Việt Nam

Đáng chú ý, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang xuất hiện ở vị trí trung tâm, phía sau là lá cờ Tổ quốc. Hình ảnh người thầy với nụ cười hiền hậu, phong thái giản dị giữa sân khấu rực sáng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Thầy Khang vẫn với phong thái giản dị, dễ mến

Theo lời giới thiệu, thầy Khang cùng các gương mặt đại diện khác đã "làm rạng danh hình ảnh đất nước Việt Nam, họ chính là thế hệ nối tiếp khí phách, trí tuệ của cha anh, là niềm tự hào của đất nước Việt Nam yêu dấu".

Sự xuất hiện của thầy càng khiến nhiều người xúc động khi nhìn lại hành trình những ngày trước đó. Ngày 23/11, thầy Nguyễn Xuân Khang có mặt tại Mèo Vạc, Tuyên Quang trong lễ khánh thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc, ngôi trường được xây dựng với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng do thầy và những người đồng hành chung tay thực hiện. Chỉ một ngày sau, thầy đã trở lại Hà Nội và xuất hiện trong một chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Mỹ Đình.

Thầy Khang tại lễ khánh thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc ngày 23/11

Ngôi trường mới 100 tỷ đồng tại Mèo Vạc là món quà trị đặc biệt mà thầy Khang dành tặng học sinh vùng cao

Trên fanpage của Trường Marie Curie Hà Nội, khoảnh khắc này nhận được nhiều lời chúc mừng và bình luận bày tỏ sự tự hào. Một khán giả viết: "Trưa qua thầy còn ăn cơm ở Mèo Vạc trong buổi lễ khánh thành ngôi trường mới. Thế mà vượt gần 500km về Hà Nội, buổi tối thầy đã xuất hiện giản dị mà thật rạng rỡ trong concert quốc gia, truyền cảm hứng cho bao người".

Một người khác chia sẻ đã reo lên khi nhìn thấy hình ảnh thầy trên sân khấu, trong khi nhiều phụ huynh và học sinh gửi lời chúc sức khỏe, mong thầy tiếp tục đồng hành cùng các em nhỏ ở Mèo Vạc và những em được thầy nhận đỡ đầu tại Làng Nủ.

"Muôn sắc Việt Nam" là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Chương trình được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với chủ đề "Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp", quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ và các lực lượng tham gia biểu diễn.

Không chỉ có những màn trình diễn âm nhạc quy mô lớn, chương trình còn tôn vinh các giá trị văn hóa và những con người đang đóng góp cho cộng đồng. Trong bức tranh ấy, sự hiện diện của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang là một điểm nhấn đặc biệt, gợi nhắc về những đóng góp bền bỉ của người thầy dành cho giáo dục và trẻ em vùng cao.