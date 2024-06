Thấy người đàn ông lảng vảng quanh ATM, ngân hàng báo cảnh sát

Ngày 14/6, Công an Đồn Công an Tân Hoa Xã thuộc Cục Công an Thông Châu đã nhận được lời cảm ơn từ ông Shi với biểu ngữ ghi dòng chữ “Đội Phòng chống lừa đảo tận tâm vì nhân dân”. Ông Shi tỏ lòng biết ơn đối với cảnh sát vì nhờ có họ ông đã tránh được một vụ lừa đảo qua mạng.

Được biết, vào khoảng 12h ngày 8/6/2024, Đồn Công an Tân Hoa Xã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một ngân hàng trong địa bàn, thông báo rằng họ nghị ngờ một khách hàng bị lừa đảo qua mạng và đang chuyển tiền. Sau khi nhận thông tin, cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường.

Khi cảnh sát nhìn thấy nạn nhân, ông Shi đã chuyển 50.000 nhân dân tệ vào tài khoản của bên kia.

“Tôi muốn vay tiền. Sau khi nộp hồ sơ thì họ thông báo là số thẻ của tôi bị sai và tài khoản của tôi bị đóng băng. Tôi phải đặt cọc để mở khóa tài khoản của mình” - ông Shi nói.

Khi cảnh sát nắm được tình hình, họ đã liên lạc ngay với phòng giao dịch và ngay lập tức dừng thanh toán khẩn cấp và đóng băng tài khoản mà ông Shi đã chuyển tiền vào.

Ông Shi cho biết, ông đã gặp một cư dân mạng trên WeChat, người này tuyên bố rằng có thể giúp ông vay lãi suất thấp. Ông Shi đang cần tiền gấp nên đã làm theo yêu cầu của đối phương. Ông bấm vào link web được gửi và nhập số căn cước, số thẻ ngân hàng và các thông tin khác.

Sau khi điền số thẻ ngân hàng, trang web đột nhiên hiển thị sai số thẻ và tài khoản đã bị đóng băng. Lúc này, đối tượng thông báo với ông Shi rằng ông cần phải đặt cọc để mở khóa thẻ. Sau khi thanh toán hai lần "đặt cọc" vào tài khoản do bên kia cung cấp, ông vẫn được thông báo rằng tài khoản vẫn bị khóa.

Ông Shi cứ đi loanh quanh gần ATM mãi nên đã thu hút sự chú ý của nhân viên ngân hàng. Họ có linh cảm rằng ông Shi có thể đã bị lừa đảo nên đã ngay lập tức gọi cảnh sát. May mắn thay, cảnh sát đã phản ứng nhanh chóng và có biện pháp kịp thời để cứu vãn tổn thất tài chính của ông Shi.