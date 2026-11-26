Thấy nam thanh niên cần hỗ trợ, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Hòa Phước đã nhanh chóng tiếp cận, hỏi thăm.

Mới đây, câu chuyện một nam thanh niên 19 tuổi đứng dưới trời mưa lớn tìm kiếm sự trợ giúp đã khiến nhiều người xúc động.

Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 25/11, tại Km941 Quốc lộ 1A, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Hòa Phước do Trung tá Thiều Ngọc Tiến làm tổ trưởng, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện một nam thanh niên đạp xe dưới trời mưa lớn, không có áo mưa.

Khi thấy lực lượng CSGT, nam thanh niên liên tục vẫy tay cầu cứu. Thấy vậy, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, thăm hỏi và tìm hiểu hoàn cảnh của nam thanh niên.

Qua trò chuyện, tổ công tác xác định nam thanh niên là N.H.V. (SN 2007, sinh viên tại TP.HCM). V. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi cả cha và mẹ đều đã qua đời trong đại dịch Covid-19. Mới đây, V. từ TP.HCM về TP.Huế thăm bà ngoại bị ốm nằm viện. Khi trở lại trường, V. buộc phải chọn cách đạp xe vào TP.HCM do không đủ tiền mua vé xe khách.

Nam sinh V. được các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ bắt xe khách trở lại TP.HCM. (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống)

Chia sẻ trên báo Dân trí liên quan đến sự việc, Trung tá Thiều Ngọc Tiến cho biết, khi V. từ TP.HCM ra TP Huế có mang theo xe đạp. Sau đó, nam thanh niên đạp xe trở lại trường ở TP.HCM. Khi đến địa phận TP Đà Nẵng, thấy tổ CSGT, V. vẫy tay nhờ hỗ trợ.

Thấu hiểu hoàn cảnh của V., cán bộ, chiến sĩ trong tổ đã hỗ trợ đón xe đưa nam thanh niên trở lại TP.HCM. Các cán bộ, chiến sĩ cũng trao tặng một khoản kinh phí giúp V. trang trải cuộc sống.

Câu chuyện của V. đã khiến rất nhiều người xúc động, bày tỏ lời cảm ơn đến sự giúp đỡ kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ CSGT. Mọi người cũng gửi lời chúc tới V., mong em khỏe mạnh, sớm hoàn thành tốt việc học và có công việc ổn định để có thể chăm lo, báo hiếu bà.



