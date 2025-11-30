Thấy iPhone Air thất bại, OPPO, Vivo, Xiaomi đồng loạt bỏ hết, không làm điện thoại siêu mỏng để "đu trend" nữa

iPhone Air của Apple, với độ dày chỉ 5,6 mm, là một trong những chiếc smartphone mỏng nhất hiện nay, thậm chí còn mỏng hơn cả Samsung Galaxy S25 Edge. Tuy nhiên, để đạt được độ mỏng này, Apple đã phải hy sinh một số tính năng quan trọng. Cụ thể, iPhone Air được trang bị pin chỉ 3.149 mAh, nhỏ hơn hầu hết các đối thủ, và hoàn toàn không có các ống kính camera góc siêu rộng hay camera tele như các mẫu Pro.

Hình minh họa.

Sự thiếu hụt này đã dẫn đến doanh số không như kỳ vọng, với dự báo rằng sản xuất iPhone Air sẽ kết thúc vào cuối tháng 11. Mặc dù Apple đang phát triển phiên bản iPhone Air thế hệ thứ hai, nhưng theo các tin đồn, sản phẩm này có thể sẽ không ra mắt cho đến năm 2027. Một số nguồn tin trong ngành cho biết, thất bại này của Apple có thể ảnh hưởng đến các đối thủ: Xiaomi, Vivo, Oppo và các nhà sản xuất smartphone khác đã từ bỏ hoặc ít nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất các mẫu smartphone siêu mỏng.

Hình minh họa.

Xiaomi được cho là đã phát triển một mẫu điện thoại gần như mỏng bằng iPhone Air, nhưng công việc phát triển mẫu điện thoại này đã bị đình chỉ. Với cả iPhone Air và Samsung Galaxy S25 Edge - mẫu điện thoại kế tiếp của Samsung đã bị hủy bỏ - đều không đạt được thành công thương mại như kỳ vọng, không có gì ngạc nhiên khi các hãng sản xuất điện thoại giờ đây đang suy nghĩ lại về chiến lược của mình. Một câu hỏi thú vị hiện nay là liệu Motorola Edge 70 có thể thu hút người tiêu dùng hơn không, khi mà mẫu điện thoại này không chỉ có giá cả phải chăng hơn so với iPhone Air và Samsung Galaxy S25 Edge mà còn được trang bị pin 4.800 mAh và camera kép 50 MP.