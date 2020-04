Thầy giáo Tây đeo khẩu trang cầm bảng đứng đường ở TP.HCM: "Tôi vứt bỏ sĩ diện của một giáo viên. Cầm tấm bảng xin ăn để mong vượt qua khó khăn..."

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao bình luận về một bức ảnh về một người nước ngoài đeo khẩu trang đứng trên đường phố cầm một tấm bảng với nội dung cầu cứu sự giúp đỡ để sống sót qua mùa dịch Covid-19 này. Bức ảnh này được chụp lại bởi một YouTuber có tiếng khi đang đi trên đường và ngay sau đó anh này cũng đã liên hệ trực tiếp để giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp đó. YouTuber này cũng thường xuyên làm clip về những mảnh đời khó khăn và kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng.



Ngày 8/4, anh đăng trên fanpage cá nhân:

"KHÔNG có công việc giúp tiền để mua THỨC ĂN" - Đây là nội dung được một người nước ngoài viết ra.

Người này ăn mặc lịch sự, đứng trước một giao lộ Võ Văn Kiệt - Nguyễn Tri Phương (Q5, TP.HCM) cầm tấm bảng với ánh mắt cầu cứu. Dòng người đi ngang qua, ai cũng buồn thay với tình hình hiện nay.

Dịch bệnh khiến tất cả chúng ta gặp nhiều khó khăn. Tây và cả Ta. Cố lên mọi người ơi. Trước mắt hạn chế ra đường để ngăn chặn dịch nhé mọi người!

Ảnh chụp màn hình.

Ngày 10/4 sau đó, fanpage này tiếp tục đăng tải:

Sau khi đăng lên lên page, ngờ đâu có hàng chục người tìm đến gặp và tặng quà. Thầy mò đâu được số điện thoại của mình gọi gửi lời cảm ơn!

Dịch Covid-19 không loại trừ một ai. Ông là John (Anh Quốc) đến Việt Nam năm 2015 và làm nghề giáo viên ngoại ngữ.

Dịch bệnh khiến các trung tâm đóng cửa, trường học ngưng hoạt động và bản thân ông thất nghiệp 3 tháng.

Việc trở về nước gần như không thể và sống tại đây không có tiền để trả tiền thuê.

Ông buồn rầu: "Tôi vứt bỏ sĩ diện của một giáo viên. Cầm tấm bảng xin ăn để mong vượt qua khó khăn hiện nay. Nhưng điều tôi muốn hơn có việc làm. Mong ai đó nhận tôi đi dạy với giá tiền thuê bao nhiêu cũng được".

Mình hỏi ông nghĩ gì về những ngày này. Ông đáp: "Hi Mr Le yes my friend told me about your video, yes things are difficult now, schools closed, no work, no salary, so I wrote message and stood at the road side asking people for help, some people very kind, compassionate" (Xin chào ông Lê, bạn tôi đã nói với tôi về video của bạn, vâng, mọi thứ bây giờ rất khó khăn, trường học đóng cửa, không có việc làm, không có lương, vì vậy tôi đã viết tin nhắn và đứng bên đường yêu cầu mọi người giúp đỡ, một số người rất tốt bụng, từ bi).

Ảnh cắt màn hình.

Ảnh: Phong Lê.

Trong video của mình, thầy giáo chia sẻ mình đã thất nghiệp 3 tháng nay. Bạn bè ở Anh cũng có gửi một số tiền giúp đỡ ông trang trải qua giai đoạn khó khăn này nhưng chính phủ Anh cũng đang chật vật với dịch Covid-19 nên việc chuyển tiền cũng không suôn sẻ.

Vì vậy, hoàn cảnh buộc ông phải đứng ngoài đường cầm tấm bảng này. Có ngày, ông cũng được cho khoảng 10 USD tương đương 200.000 đồng, đủ cho số tiền ăn và thuê nhà hằng ngày.

Trước kia, khi vẫn có công việc, chi phí mỗi tiếng thầy giáo dạy rơi vào khoảng 300.000 - 400.000 đồng, nếu cuối tuần thầy dạy thêm thì số tiền lương có thể bằng một chiếc vé bay từ Việt Nam sang Anh.

Thầy John đã từng đến Việt Nam vào 2003 và quay trở về nước năm 2009 với mục đích vừa trải nghiệm vừa làm việc nhưng đến 2015, như một cái duyên, thầy chính thức quay trở lại Việt Nam để sinh sống và làm việc.

Cầm tấm bảng "giúp tiền" trên tay, thầy John cho biết rằng ông đã phải bỏ hết sự sĩ diện của mình và chỉ khi nào quá kẹt tiền, ông mới đứng đường như vậy. Mục đích trên hết của thầy giáo người Anh là muốn có một công việc để duy trì tiền trang trải cuộc sống hàng ngày qua đợt dịch bệnh này.

Vì lý do sức khoẻ nên ông cũng không thể giảng dạy được lâu. Bản thân thầy giáo cũng hy vọng đợt dịch bệnh này sớm qua nhanh để ông có thể trở về cuộc sống thường ngày và tiếp tục công việc quen thuộc.