Cụ thể, ngày 14/8, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo theo dõi sức khoẻ và cùng gia đình chăm sóc tốt nhất cho nam sinh lớp 7, bị thầy giáo V.X.T (giáo viên Tiếng Anh của trường) tát thủng màng nhĩ đang điều trị tại bệnh viện.

Theo ông Nguyễn Văn Tinh, hiện tại, nhà trường đã cho thầy T. nghỉ các công việc chuyên môn để dành thời gian cùng gia đình chăm sóc sức khỏe cho cháu bé. Nhà trường cũng sẽ phối hợp với Công an xã Tây Đô để làm rõ vụ việc.

Đối với hình thức xử lý đối với thầy T. , phía nhà trường cho biết sẽ căn cứ kết quả điều tra của cơ quan công an, mức độ ảnh hưởng sức khỏe đối với học sinh và ý kiến gia đình.

Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin, sau khi đoạn clip ghi lại hình ảnh thầy giáo đi xe máy tới nhà, tát liên tiếp vào mặt nam sinh xuất hiện trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Theo báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc, sự việc xảy ra vào ngày 8/8/2025. Vào thời điểm trên, thầy V.X.T. có tới nhà học sinh N.T.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Phạm Văn Hinh, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) quát mắng và tát học sinh này.

Nội dung báo cáo cũng nêu, giữa thầy T. và em H. có quan hệ anh em họ hàng (bố em H. là chú của thầy T.). Trong quá trình học tập, em H. được gia đình nhờ thầy giáo T. dạy kèm học tập từ năm học lớp 3 tới giờ. Báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa nêu nguyên nhân dẫn đến vụ việc là trong quá trình giao tiếp với bạn bè, em H. đã nói với các bạn là anh mình (tức thầy T.) dạy khó hiểu (dùng từ nói tục). Bức xúc vì em nhà mình phát ngôn không lễ phép đối với anh đồng thời là thầy giáo, nên thầy giáo T. đã đến nhà em H., quát mắng và tát em H. (có mặt của mẹ em H.).