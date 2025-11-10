Ngày 10/11, nguồn tin của PV Tiền Phong , Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh lại trình tự, thủ tục thực hiện và nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũ. Liên quan kết luận tố cáo của thầy Nguyễn Văn Thuyết - cựu giáo viên Trường THPT chuyên Bạc Liêu với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bạc Liêu cũ.

Trường THPT chuyên Bạc Liêu.

UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, liên quan vụ việc và kết luận trên, đã Sở Nội vụ phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức cuộc họp công khai kết luận nội dung tố cáo với những người liên quan. Tuy nhiên, sau công bố, có một số ý kiến không thống nhất, có đơn thư gửi cơ quan có thẩm quyền. Do đó, cần rà soát lại.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ông Nguyễn Văn Thuyết - giáo viên Trường THPT chuyên Bạc Liêu , tố cáo tới lãnh đạo tỉnh việc bị Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu điều chuyển đi trường khác vào năm 2016, với lý do trường đánh giá ông có 2 năm liền xếp loại chuyên môn Trung bình.

Sau đó, UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) vào cuộc xác minh và kết luận việc xếp loại với ông Thuyết do lãnh đạo trường làm sai, nên việc Sở GD&ĐT chuyển công tác ông cũng sai quy định. Ngoài ra, một số nội dung khác cũng được xác định ông Thuyết tố cáo đúng, hoặc đúng một phần. Vụ việc khiếu nại này kéo dài 9 năm.

Sau khi tỉnh Bạc Liêu hợp nhất với Cà Mau, lãnh đạo tỉnh Cà Mau kế thừa và giao sở ngành liên quan tiếp tục thực hiện theo kết luận trên. Trong đó có việc làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật với cá nhân, tổ chức có liên quan để xảy ra sai phạm; có biện pháp khắc phục.

Ngày 25/7/2025, Sở GD&ĐT Cà Mau tổ chức công bố kết luận kiểm tra và mời các cá nhân liên quan tới nghe. Trong đó có mời 8 nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu cũ (trong đó có 3 nguyên Giám đốc sở, 5 nguyên Phó Giám đốc sở) và 3 nguyên lãnh đạo Trường THPT chuyên Bạc Liêu (trong đó có Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng) tại thời điểm xảy ra vi phạm.

Tuy nhiên, nhiều nguyên lãnh đạo sở không đồng ý kết luận mình sai, một số vấn đề tới khi công bố kết luận trên mới biết, nên có kiến nghị tỉnh Cà Mau rà soát lại.