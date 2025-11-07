Thầy giáo dẫn nữ sinh lớp 11 vào khách sạn: Camera an ninh hé lộ diễn biến quan trọng

Trong buổi họp báo định kỳ, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho biết, Trường THPT Chưởng Binh Lễ đã cắt hợp đồng thỉnh giảng đối với thầy giáo dẫn nữ sinh lớp 11 vào khách sạn gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Trước đó vào khoảng 12h30' ngày 23/10, công an phường Long Xuyên (Anh Giang) giữ ông H.T.T. (giáo viên môn Văn, Trường THPT Chưởng Binh Lễ) với lý do nam giáo viên có hành vi dẫn một nữ sinh lớp 11 tại Trung tâm GDTX An Giang 2 đến một nhà nghỉ trên địa bàn.

Sau khi nhận được tin báo, nhà trường đã phối hợp với cơ quan Công an để xác minh vụ việc. Trước khi xảy ra vụ việc, ông T. là giáo viên mới ra trường và về nhận nhiệm vụ chủ nhiệm một lớp 11 tại trường THPT Chưởng Binh Lễ. Từ hình ảnh camera, cơ quan Công an xác định, ông T. và nữ sinh trên tình nguyện đi thuê khách sạn và không có dấu hiệu bị cưỡng ép, bắt giữ.

Hình ảnh ông T. bị công an phường Long Xuyên giữ.(Ảnh cắt từ clip)

Trong quá trình làm việc với cơ quan Công an, ông T. trình bày dẫn nữ sinh vào đó để nhậu, chưa phát sinh quan hệ tình dục.

Đối với nữ sinh trên, qua xác minh, em có liên lạc và thường xuyên tiếp xúc qua lại với ông T. Sau sự việc, giáo viên chủ nhiệm trao đổi với gia đình nữ sinh, trấn an tinh thần, hiện em đã đi học trở lại.

Theo Sở GD-ĐT An Giang, việc tuyên truyền giáo dục học sinh là việc làm thường xuyên, liên tục. Ngay từ đầu năm học, đơn vị này đã ban hành một số văn bản để chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục học sinh. Trong đó có nội dung xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục kỹ năng sống…

Ngoài ra, tại buổi họp báo, đại diện Công an tỉnh An Giang cho biết, do vụ việc chưa đủ yếu tố để cấu thành tội phạm nên không khởi tố.