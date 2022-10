Thầy giáo chỉ ra 5 nguyên tắc phát âm tiếng Anh, lỗi thứ 2 nhiều người mắc phải

Phát âm tiếng Anh thiếu chính xác sẽ khiến cho người nghe không hiểu được ý mà bạn muốn truyền đạt và bạn cũng không thể hiểu được người khác đang nói gì. Thầy Đỗ Cao Sang, tác giả sách, là thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, có kinh nghiệm từng nhiều năm giảng dạy tiếng Anh cho biết, có 5 nguyên tắc khi phát âm tiếng Anh người học cần "thuộc nằm lòng".

NGUYÊN TẮC MỘT

Khi mới học Anh văn, bạn phải nói chậm, rõ, nhấn trọng âm và âm cuối thật sắc nét. Nhiều người không đồng tình với lối phát âm này. Họ lý luận rằng "ở ngoài thực tế, người ta không phát âm như vậy". Lý luận ấy cũng đúng. Nhưng họ không hiểu quy tắc rèn kĩ năng phải trải qua 4 giai đoạn: MÔ – THẠO – TINH - BIẾN. Mô là làm theo thật chuẩn và giống. Muốn chuẩn và giống thì phải làm chậm và rõ. Phát âm rõ, kéo dài và chậm, người ta gọi là giai đoạn exaggeration. Nghĩa là phóng đại trọng âm và âm cuối lên một cách sắc nét.

NGUYÊN TẮC HAI

Người Việt mắc hai lỗi phát âm căn bản là KHÔNG TRỌNG ÂM và KHÔNG ÂM CUỐI. Bạn phải đào sâu và rèn thật tỉ mỉ hai vấn đề này. Đừng phí công vô ích vào những phần người Việt vốn đã giỏi và đã thạo từ lâu. Ví dụ như nguyên âm đôi, người Việt Nam có thể tuyên bố làm "vô địch thiên hạ" về lĩnh vực này. Tại sao? Vì hệ ngữ âm của ta có rất nhiều nguyên âm đôi, nguyên âm ba, một đặc thù không có ở tiếng Nhật, tiếng Hàn và đa số các ngôn ngữ khác.

NGUYÊN TẮC BA

Ngoài lỗi trọng âm, lỗi bỏ qua phụ âm cuối từ, người Việt bị một lỗi nữa nhỏ hơn là phát âm sai tổ hợp phụ âm. Ví dụ như FR, ST, KT, FL… Hãy nghe bản ngữ thật nhiều và làm cho giống.

NGUYÊN TẮC BỐN

Đừng quá câu nệ vào bảng phiên âm quốc tế (IPA). Không phủ nhận tác dụng của nó, nhưng bạn không thể chỉ ôm lấy nó mà giỏi phát âm được. Bạn phải nghe, nghe và nghe. Nghe càng nhiều, càng chăm chú thì phát âm càng giỏi.

NGUYÊN TẮC NĂM

Bạn đừng quá tự tin vào suy luận. Hãy kiểm tra lại từ điển và thực hành nhiều. Vì phát âm tiếng Anh cũng giống như các lĩnh vực khác (cách dùng từ vựng, ngữ pháp) luôn có những ngoại lệ bất ngờ. Ví dụ như Ballet, Sugar, Iron, Wednesday, Peru, Nepal có cách phát âm vô cùng "quái dị", không theo suy luận thông thường của mình.

"Nếu bạn nghĩ học tiếng Anh là chỉ cần chăm chỉ học trên lớp, hoàn thành trách nhiệm trên lớp thì thật sai lầm! Ngôn ngữ là văn hóa. Tiếng Anh cũng như vậy. Ta cần học ở mọi nơi, mọi lúc và từ mọi thứ. Đi đường nhìn biển báo, cầm hộp bánh hộp kẹo trên tay chúng ta cũng hoàn toàn có thể học được tiếng Anh. Ghi lại từ chưa biết, tra từ điển và học thuộc. Học ngôn ngữ, do đó, giáo trình, lộ trình không có nhiều ý nghĩa.

Hãy nắm rõ và làm theo nguyên tắc 3E (Every where, Every time, Every thing)! Học tiếng Anh là hoàn toàn chủ động và tự học. Luôn nghĩ mình đang học tiếng Anh, gặp bất cứ điều gì, cái gì cũng tự hỏi trong tiếng Anh sẽ là thế nào. Cứ như vậy, ta duy trì bền bỉ nhiều năm, nhiều tháng thì đó mới là cách làm đúng đắn" , thầy Sang nói.