Đại hội XIV của Đảng, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ 19-23/1, bầu ra 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Đáng chú ý, có 16 Ủy viên Trung ương khoá XIV là chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; 6 Ủy viên Trung ương là chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố.

Một số địa phương có nhiều nhân sự tham gia Trung ương. Trong đó, TPHCM là địa phương có nhiều Ủy viên Trung ương nhất, với 6 người gồm cả chính thức và dự khuyết.

Một số địa phương có 3 Ủy viên Trung ương (tính cả dự khuyết), gồm: TP. Hà Nội, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Các địa phương có 2 Ủy viên Trung ương, gồm: Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang.

Các Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV ra mắt Đại hội XIV. Ảnh: Như Ý.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong , PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc – nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nhấn mạnh, một trong những kết quả nổi bật của Đại hội XIV là đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV, gồm 200 ủy viên.

“Trước đây, nước ta có 63 tỉnh, thành phố. Hiện nay, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nước ta còn 34 tỉnh, thành phố , tức là giảm gần 1 nửa so với trước đây. Bây giờ, mỗi tỉnh, thành phố có quy mô lớn hơn rất nhiều, chức năng, nhiệm vụ nhiều hơn, dân số lớn hơn, trách nhiệm với Trung ương và người dân cũng lớn hơn. Trong hoàn cảnh như thế, đương nhiên, số lượng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố tham gia Trung ương cũng phải tăng lên”, ông Phúc phân tích.

Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, một số địa phương có nhiều Ủy viên Trung ương khoá XIV, là “tương ứng với nhiệm vụ của địa phương đó”. “Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tham gia Trung ương để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ở cấp ủy tỉnh, thành phố, để chia sẻ công việc, bởi hiện nay, nhiệm vụ của tỉnh, thành rất nặng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”, ông Phúc nói.

Trao đổi thêm, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cũng nhấn mạnh, Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới, tinh thần xuyên suốt của Đại hội XIV là “đại hội của hành động”.

“Đại hội đã quyết định những vấn đề lớn của thời kỳ phát triển mới của đất nước . Bộ Chính trị cũng đã có 9 nghị quyết chiến lược về các vấn đề khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển giáo dục, y tế, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, đẩy mạnh hội nhập, phát triển văn hoá… Đó là những đột phá rất cụ thể. Điều cần làm hiện nay là “hành động là chính””, ông Phúc nêu rõ.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc. Ảnh: PV.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh, tinh thần trên đã được Tổng Bí thư Tô Lâm cụ thể trong phát biểu bế mạc Đại hội XIV: Biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả.

“Tinh thần là hướng về kết quả, làm sao nâng cao được đời sống của người dân, vì người dân là đối tượng để phục vụ. Tư duy của chúng ta trước đây là quản lý, thì bây giờ là tư duy phục vụ. Phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển, thúc đẩy các lĩnh vực đời sống xã hội phát triển. Như thế mới đạt được những mục tiêu, quyết sách chiến lược Đại hội XIV đã đề ra”, ông Phúc nói.

Ông Phúc cũng rất ấn tượng với bài viết “Tiến lên toàn thắng ắt về ta” của Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau Đại hội XIV và việc Bộ Chính trị có Chỉ thị 01 về việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng .

Theo ông Phúc, đó là tinh thần hành động, phải nhận thức nghị quyết đúng để có hành động đúng. “Tất cả các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cho đến xã, phường phải nhận thức đúng, cụ thể hoá chương trình hành động đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIV thành các phần việc cụ thể. Hành động càng tích cực, càng khẩn trương bao nhiêu thì hiệu quả càng cao bấy nhiêu, người dân càng được thụ hưởng thành quả, đất nước mới phát triển nhanh được”, ông Phúc nói.