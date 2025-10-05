Thấy gì bên trong 2 biệt thự trên 100 tỷ của Hoàng Hường?

Vùa qua, thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Hường (Hoàng Thị Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) cùng 5 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bởi trên MXH, Hoàng Hường sở hữu lượng người theo dõi lớn. Cô thường khai thác các nội dung về từ thiện, hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đưa cả những tranh cãi cá nhân lên mạng để đối chất trực tiếp trong các buổi livestream. Trước khi bị bắt, Hoàng Hường cũng nhiều lần vướng scandal về phát ngôn, quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm.

Hoàng Hường

Ngoài ra, Hoàng Hường luôn xây dựng hình thường nữ doanh nhân thành đạt, giàu có trên MXH. Đặc biệt, thường khoe về những bất động sản, cơ ngơi mà mình có.

Trong đó nổi bật nhất là tòa nhà Hoàng Hường trên mặt đường Nguyễn Hoàng (Hà Nội).

Bên ngoài toà nhà Hoàng Hường

Theo giới thiệu của chính Hoàng Hường, toà nhà là thông 4 số nhà liên tiếp nhau 41 - 43 - 45 - 47 Nguyễn Hoàng. Cũng từ chia sẻ của Hường, toà nhà 8 tầng, được sử dụng những vật liệu đắt đỏ nhất, tốt nhất. Về chi phí, Hoàng Hường cho biết mình đã tốn 25 tỷ tiền sửa nhà, riêng tiền cầu thang bộ từ tầng 1 lên tầng 8 là 5 tỷ đồng.

Trong tòa nhà này, khu vực thường xuyên được Hoàng Hường cho lên sóng là tầng 1 gồm sảnh lễ tân, đón khách. Đây cũng chính là nơi nhân vật này quay clip "rải tiền" khắp nhà gây phản cảm.

Theo đoạn clip được đăng tải, Hoàng Hường vừa đi trên chiếc cầu thang 5 tỷ xuống vừa ném tiền rồi tung lên không trung. Sau đó Hường trực tiếp giẫm lên rồi tiếp tục ném tiền khắp sàn.

Bên trong toà nhà ở đường Nguyễn Hoàng của Hoàng Hường

Hoàng Hường từng quay clip rải tiền ở toà nhà này

Theo Hoàng Hường, các tầng phía trên là phòng làm việc, chữa trị của Nha khoa Quốc tế cùng tên. Hường còn khẳng định các dịch vụ nha khoa của mình rẻ là do tòa nhà này thuộc sở hữu của cô, không phải thuê nhà.

"Bao nhiêu căn nhà đẹp nhất ở con đường này (tức là đường Nguyễn Hoàng - PV) là của mình hết" - Hoàng Hường tuyên bố.

Hoạt động nha khoa ở toà nhà Hoàng Hường

Ngoài tòa nhà này, Hoàng Hường còn khẳng định mình có nhiều BĐS giá trị khác ở nhiều tỉnh thành, trải dài từ Hà Nội, Đà Nẵng đến tận TP.HCM. Hường còn tuyên bố chỉ khoe BĐS trên trăm tỷ, ít hơn thì thôi.

Tháng 3/2024, Hoàng Hường giới thiệu một biệt thự cao cấp ở khu Mỹ Đình (Hà Nội). Lúc đó, Hường cho biết vào năm 2023 cô đã bán 2 căn nhà vì biến cố trong kinh doanh, sau 1 năm mới mua được nhà mới. Kèm theo đó, Hường đưa ra lời khuyên khó hiểu: "Sau bao nhiêu biến cố thì em cũng có một ngôi nhà làm chốn đi về cho mình và con cái. Em cũng có một lời khuyên này, làm người tốt ít thôi để bình yên bên con cái và gia đình".

Biệt thự Hoàng Hường ở Mỹ Đình

Theo chia sẻ của người môi giới BĐS cho Hoàng Hường, biệt thự này có giá không dưới 100 tỷ đồng, dao động từ 100 - 132 tỷ đồng, diện tích xây dựng 660m2.

Hiện tại, gia đình Hoàng Hường đã dọn về sinh sống tại biệt thự này.

Bên trong biệt thự mà gia đình Hoàng Hường sinh sống







