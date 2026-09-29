Thay đổi tại cổ đông lớn nhất của Vingroup

Cơ cấu cổ đông của Vingroup có VIG là cổ đông lớn nhất, đứng thứ 2 là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed với 10,75%.

Ngày 25/9/2026, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, viết tắt là VIG công bố nhận chuyển nhượng 4.432.980 cổ phiếu VIC của Vingroup. VIG hiện sở hữu 2.520.265.316 cổ phiếu VIC, tương đương 32,468% vốn Vingroup. Sau khi nhận đủ số cổ phiếu góp vốn, lượng sở hữu dự kiến tăng lên 2.524.698.296 cổ phiếu, tương đương 32,526%, giữ vững vị trí cổ đông lớn nhất của Vingroup.

VIC đóng cửa phiên 28/9 ở mức 231.900 đồng/cổ phiếu. Tính trên mức giá này, 4,433 triệu cổ phiếu có giá trị thị trường khoảng 1.028 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam là một trong những pháp nhân đầu tư quan trọng nhất liên quan đến ông Phạm Nhật Vượng. Theo hồ sơ ứng viên HĐQT Vingroup nhiệm kỳ 2026-2031 công bố hồi tháng 4, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 94,80% vốn VIG. Bà Phạm Thúy Hằng sở hữu 2,57%, trong khi bà Phạm Thu Hương sở hữu 2,63%.

Tổng cộng 3 tỷ phú này nắm 100% VIG.

Ngoài lượng cổ phần lớn nhất tại Vingroup, VIG còn là một cổ đông đặc biệt lớn của VinFast. Báo cáo thường niên 20-F mới nhất của VinFast gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho biết VIG sở hữu 769.584.044 cổ phiếu VinFast Auto Ltd., tương đương 32,9% vốn.

Theo dữ liệu sở hữu công bố gần nhất, cơ cấu cổ đông của Vingroup có VIG là cổ đông lớn nhất, đứng thứ 2 là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed với 10,75%; tiếp đến là ông Phạm Nhật Vượng với 9,07%. Bà Phạm Thu Hương trực tiếp nắm khoảng 4,4%, VinEnergo khoảng 4,27% và bà Phạm Thúy Hằng khoảng 2,94%.