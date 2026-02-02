HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thay đổi quan trọng về thủ tục thuế tại Hà Nội từ hôm nay

Việt Linh |

Từ hôm nay (2/2), người nộp thuế có thể lựa chọn tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội để nộp thủ tục hành chính thuế, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Thuế TP. Hà Nội thông báo, từ ngày 2/2, triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại điểm phục vụ hành chính công trên toàn địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, hồ sơ được tiếp nhận theo hình thức phi địa giới hành chính. Người nộp thuế có thể lựa chọn tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội để nộp thủ tục hành chính.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định). Riêng sáng thứ Bảy, có thể được bố trí tăng cường theo tình hình thực tế. Người nộp thuế liên hệ nhận kết quả theo số điện thoại/địa chỉ ghi trên phiếu hẹn.

Thuế Hà Nội lưu ý, đối với các thủ tục hành chính đã đáp ứng điện tử toàn trình, đề nghị người nộp thuế thực hiện nộp thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử.

Đối với hồ sơ là công văn (không phải thủ tục hành chính), người nộp thuế nộp tại bộ phận văn thư tại trụ sở cơ quan Thuế quản lý.

Đối với đề nghị hỗ trợ về chính sách, thủ tục, ứng dụng ngành thuế, hỗ trợ khác, người nộp thuế đến trực tiếp " Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế " tại trụ sở cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Người nộp thuế có thể thực hiện các thủ tục hành chính thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Thuế TP. Hà Nội và các Thuế cơ sở tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công dưới đây:

STT Điểm Phục vụ HCC Địa chỉ
1 Chi nhánh số 1 258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ
2 Tây Hồ Số 657, đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ
3 Nghĩa Đô Số 45 đường Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô
4 Thanh Xuân Ngõ 11, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân
5 Hoàn Kiếm Số 126 phố Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm
6 Ba Đình Số 18B Lê Hồng Phong, phường Ba Đình
7 Ô Chợ Dừa Số 61 phố Hoàng Cầu, Phường Đống Đa
8 Lê Thanh Nghị Số 39 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai
9 Bùi Huy Bích Số 8, ngõ 6 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai
10 Từ Liêm Số 1, phố Huy Du, phường Từ Liêm
11 Tây Tựu Số 2, ngõ 132 đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu
12 Hoài Đức Số 242, đường Triệu Túc, xã Hoài Đức
13 Việt Hưng Số 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng
14 Gia Lâm Số 03, đường Thuận An, xã Gia Lâm
15 Hà Đông Số 02, Phố Hà Cầu, Phường Hà Đông
16 Chương Mỹ Số 03, TDP Yên Sơn, Phường Chương Mỹ
17 Quốc Oai Số 27, Đường 17/8, xã Quốc Oai
18 Đông Anh Số 66-68, đường Cao Lỗ, xã Đông Anh
19 Sóc Sơn thôn Lương Châu, xã Sóc Sơn
20 Quang Minh Số 2 đường Bát Nàn, xã Quang Minh
21 Đan Phượng Số 105 Phố Tây Sơn, Xã Đan Phượng
22 Phúc Thọ Số 39 đường Lạc Trị, Tổ dân phố số 2, xã Phúc Thọ
23 Thạch Thất Số 02 đường Tri Quan, xã Thạch Thất
24 Mỹ Đức Số 1 ngõ 285, đường Đại Nghĩa, xã Mỹ Đức
25 Vân Đình Số 58 Hồng Phong, Hoàng Xá, xã Vân Đình
26 Thanh Oai Số 97, phố Kim Bài, Xã Thanh Oai
27 Thanh Trì Số 16, đường Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì
28 Phú Xuyên Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên
29 Thường Tín Đường Lý Tử Tấn, xã Thường Tín
30 Sơn Tây Số 19, Hoàng Diệu, phường Sơn Tây
31 Quảng Oai Số 4, đường Gò Sóc, xã Quảng Oai
