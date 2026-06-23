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Thay đổi quan trọng trên VNeID từ 1/7/2026 mà người dân cần biết: Ai cũng được hưởng lợi

Minh Ánh
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Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, người dân cả nước có thể kiểm tra thông tin này ngay trên điện thoại, không cần nộp hồ sơ, không cần chờ đợi, không cần đến cơ quan nhà nước.

Thay đổi quan trọng trên VNeID từ 1 / 7 / 2026 giúp người dân tra cứu lý lịch tư pháp - Ảnh 1.

﻿Theo Trang thông tin tuyên truyền và phổ biến pháp luật Hà nội, từ ngày 1/7/2026, một thay đổi quan trọng chính thức được triển khai trên toàn quốc: thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Đây là bước tiến lớn trong lộ trình số hóa dữ liệu dân cư, tiếp nối sau khi căn cước công dân, giấy phép lái xe và thẻ bảo hiểm y tế đã được tích hợp thành công trên nền tảng này.

Người dân được lợi gì?

Trước đây, để có phiếu lý lịch tư pháp, người dân phải nộp hồ sơ, chờ cơ quan chức năng xử lý và nhận kết quả bản giấy, quy trình mất nhiều thời gian và công sức. Từ 1/7, thông tin này được cập nhật tự động vào tài khoản VNeID, cho phép người dân chủ động tra cứu bất cứ lúc nào ngay trên điện thoại.

Thay đổi này mang lại lợi ích thiết thực cho những ai đang cần hoàn thiện hồ sơ xin việc, du học, xuất khẩu lao động hoặc thực hiện các thủ tục hành chính yêu cầu xác nhận tình trạng pháp lý cá nhân.

Thay đổi quan trọng trên VNeID từ 1 / 7 / 2026 giúp người dân tra cứu lý lịch tư pháp - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hiển thị những thông tin gì?

Theo quy định, thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID bao gồm các nội dung định danh cơ bản như họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch và số định danh cá nhân. Đặc biệt, hệ thống sẽ cung cấp thông tin về tình trạng án tích bao gồm bản án, tội danh, hình phạt và tình trạng đã được xóa án tích hay chưa.

Đáng chú ý, ứng dụng phân chia rõ hai lớp thông tin:

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ hiển thị tự động trên ứng dụng, cho phép người dân tra cứu thông thường. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 chứa thông tin chi tiết hơn chỉ được truy cập khi người dùng nhập mã xác thực (passcode) gồm 6 chữ số, nhằm tăng cường bảo mật dữ liệu cá nhân.

Điều kiện để sử dụng

Để khai thác tính năng này, công dân cần sở hữu tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Việc hiển thị và tra cứu thông tin phải đảm bảo đúng thẩm quyền, tuân thủ quy định về an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cần lưu ý, trong một số giao dịch có yêu cầu pháp lý đặc thù — như hồ sơ tại tòa án hoặc các thủ tục chuyên ngành — cơ quan tiếp nhận vẫn có thể yêu cầu xuất trình phiếu lý lịch tư pháp bản giấy theo quy định hiện hành.

Bước tiếp theo trong chuyển đổi số

Việc tích hợp lý lịch tư pháp lên VNeID được đánh giá là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, giúp giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản lý thông tin pháp lý công dân.

Theo Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố Hà Nội


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