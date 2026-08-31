Thay đổi người chờ mua iPhone 18 Pro Max cần biết

iPhone 18 Pro Max đang nhận được sự quan tâm lớn trước thời điểm Apple dự kiến ra mắt thế hệ iPhone mới.

Trong lúc người dùng chờ đợi iPhone 18 Pro Max ra mắt, thông tin về thời điểm mở đặt trước cũng đang thu hút chú ý khi Apple được cho là sẽ có thay đổi so với lịch trình quen thuộc.

Theo Macwelt, Apple nhiều khả năng sẽ mở đặt trước iPhone 18 Pro Max vào thứ Bảy, ngày 12/9, thay vì thứ Sáu như thông lệ. Đây là một thay đổi đáng chú ý bởi trong nhiều năm qua, Apple thường tổ chức sự kiện ra mắt iPhone vào giữa tuần, sau đó mở đặt trước vào thứ Sáu và đưa sản phẩm đầu tiên đến tay khách hàng vào tuần kế tiếp.

iPhone 18 Pro Max đang nhận được sự quan tâm lớn trước thời điểm Apple dự kiến ra mắt thế hệ iPhone mới. (Ảnh minh hoạ: Geeky Gadgets)

Năm nay, Apple được dự đoán tổ chức sự kiện ra mắt iPhone mới vào ngày 9/9. Bên cạnh iPhone 18 Pro Max, hãng có thể giới thiệu thêm mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên cùng các thế hệ Apple Watch mới.

Với lịch trình thông thường, người dùng sẽ có thể đặt trước iPhone vào ngày 11/9. Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, Apple có thể lùi thời điểm này sang ngày 12/9.

Nguyên nhân được cho là liên quan đến ngày 11/9. Năm 2026 đánh dấu 25 năm vụ khủng bố xảy ra tại Mỹ vào ngày 11/9/2001. Apple từng có động thái tương tự trong quá khứ. Năm 2015, ngày mở đặt trước iPhone 6s và iPhone 6s Plus cũng rơi vào 11/9, nhưng Apple đã chuyển sang thứ Bảy, 12/9.

Không chỉ thay đổi ngày, thời điểm mở đặt trước cũng có thể khác với mọi năm. Thay vì bắt đầu lúc 5h sáng theo giờ Thái Bình Dương (PT), Apple được cho là sẽ mở hệ thống nhận đơn từ 0h ngày 12/9 theo giờ địa phương.

Điều này đồng nghĩa người dùng muốn sở hữu iPhone 18 Pro Max trong đợt đầu tiên có thể cần theo dõi sát thời điểm Apple mở bán, đặc biệt tại các thị trường có nhu cầu cao.

Theo nguồn tin, lịch đặt trước nói trên không chỉ có thể áp dụng cho iPhone 18 Pro Max mà còn dành cho các mẫu iPhone khác và những sản phẩm phần cứng được Apple giới thiệu trong sự kiện, bao gồm Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4.

Trong khi đó, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple được cho là sẽ có lịch đặt trước riêng và có thể bắt đầu nhận đơn vào cuối tháng 9.

Dù vậy, Apple vẫn chưa xác nhận lịch trình này. Thông tin từ Macwelt vì thế vẫn cần được xem như dự đoán cho đến khi hãng công bố chính thức.

Đáng chú ý, nguồn tin này từng đưa ra dự đoán chưa chính xác về thời điểm ra mắt iPhone 17e. Macwelt từng cho rằng Apple sẽ công bố mẫu máy vào ngày 19/2, nhưng thực tế sản phẩm được giới thiệu vào ngày 2/3.

Nếu lịch trình trên trở thành hiện thực, người dùng mua iPhone 18 Pro Max trong năm nay sẽ phải chờ thêm một ngày so với thông lệ để đặt trước. Apple nhiều khả năng vẫn sẽ công bố thời gian chính thức tại sự kiện ra mắt, qua đó xác nhận ngày mở bán và thời điểm giao những chiếc iPhone đầu tiên đến khách hàng.