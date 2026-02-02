Thay đổi lớn về Luật Cư trú: Quyền lợi đặc biệt cho trẻ em dưới 6 tuổi

Kể từ ngày 1/7/2026, trẻ em dưới 6 tuổi khi về ở với cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ đương nhiên được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó mà không cần sự đồng ý của chủ hộ hay chủ sở hữu nhà.

Quy định mới này được đánh giá là bước tiến nhân văn trong chính sách an sinh xã hội. Theo lý giải của Chính phủ, 6 năm đầu đời là "giai đoạn vàng" cho sự phát triển toàn diện của trẻ về thể chất lẫn tinh thần. Việc đơn giản hóa thủ tục cư trú giúp đảm bảo quyền lợi cốt lõi của trẻ em là được chung sống cùng cha mẹ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để trẻ tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi sinh sống mà không phụ thuộc vào ý chí của chủ sở hữu tài sản.

Đối với các trường hợp khác, luật mới cũng quy định rõ ràng về việc đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình. Cụ thể, vợ chồng về ở với nhau, con cái từ đủ 6 tuổi trở lên về ở với cha mẹ, hoặc cha mẹ về ở với con cái sẽ được đăng ký thường trú nếu được chủ hộ và chủ sở hữu đồng ý. Quy định này cũng áp dụng tương tự cho nhóm đối tượng yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người mất năng lực hành vi dân sự khi về nương tựa người thân.

Bên cạnh việc nới lỏng điều kiện cư trú, luật sửa đổi cũng siết chặt trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc chuẩn hóa dữ liệu. Cơ quan công an cấp xã sẽ là đơn vị trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú. Đồng thời, mọi thông tin điều chỉnh của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được tự động cập nhật đồng bộ sang Cơ sở dữ liệu về cư trú. Người dân có quyền chủ động yêu cầu điều chỉnh nếu phát hiện dữ liệu sai lệch, và cơ quan chức năng có trách nhiệm xác minh, cập nhật kịp thời để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho công dân.