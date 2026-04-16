Thay đổi lớn tại hơn 100 phường, xã của TPHCM từ ngày 27-4

TPHCM chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch từ Chủ tịch UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố

Theo đó, chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch quy định tại điểm d, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 280/2025/NĐ-CP) từ Chủ tịch UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TPHCM.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27-4-2026.

Đối với các hồ sơ yêu cầu chứng thực giao dịch của cá nhân, tổ chức đã được Chủ tịch UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành thì Chủ tịch UBND cấp xã tiếp tục giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo quyết định, có 112 địa phương trong tổng số 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM được thực hiện chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch.

Danh sách 112 địa phương của TPHCM được thực hiện chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch

Cạnh đó, UBND TPHCM cũng bãi bỏ quyết định của UBND TPHCM (cũ), của UBND tỉnh Bình Dương (cũ) về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng.

Quyền chứng thực giao dịch quy định tại điểm d, đ, e, g, h, i khoản 1 Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 280/2025/NĐ-CP) bao gồm: chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; chứng thực giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; chứng thực giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; chứng thực di chúc; chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; chứng thực văn bản phân chia di sản là tài sản quy định tại các điểm d, đ và e khoản này.



