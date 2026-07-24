Những mốc thời gian quan trọng người dân cần nắm rõ trong kỳ chi trả lương hưu tháng 8/2026.

Lịch chi trả lương hưu tháng 8/2026

Theo Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025 ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bắt đầu từ ngày 02 của tháng tổ chức chi trả.

(1) Chi trả qua tài khoản cá nhân:

Tổ chức chi trả BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân tại BHXH tỉnh.

Thời gian chi trả: Ngày làm việc đầu tiên và ngày làm việc thứ hai của tháng theo lịch BHXH Việt Nam thông báo, Phòng KHTC chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho người hưởng.

(2) Chi trả bằng tiền mặt:

Thực hiện chi trả BHXH hằng tháng bằng tiền mặt và các khoản trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hằng tháng:

- Chi trả tại điểm chi trả: Từ ngày 02 đến ngày 10 vào giờ hành chính của tháng tổ chức chi trả; chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến.

- Chi trả tại điểm giao dịch của Tổ chức HTCT: Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của Tổ chức HTCT đến hết ngày 23 của tháng

Như vậy, lịch chi trả lương hưu tháng 8 năm 2026 ở từng tỉnh/thành như sau:

- Chi trả qua tài khoản cá nhân: Ngày 1/8/2026 hoặc ngày 2/8/2026.

- Tại điểm chi trả: Từ ngày 02/8/2026 đến 10/8/2026 (chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến)

- Chi trả tại điểm giao dịch của Tổ chức HTCT: Từ ngày 11/8/2026 - 23/08/2026.

Lưu ý: Nếu ngày chi trả trùng vào thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ, Tết, việc chi trả sẽ được dời sang ngày làm việc tiếp theo.

Chi tiết lịch chi trả lương hưu ở 34 tỉnh, thành

Theo BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu tháng 8/2026 sẽ được thực hiện theo lịch thống nhất nhằm bảo đảm quyền lợi cho người hưởng lương hưu.

Tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn 1343/BHXH-TCKT năm 2025 quy định chi tiết lịch chi trả lương hưu tháng 8 năm 2026 qua tài khoản của người hưởng lương hưu ở từng tỉnh/thành như sau:

Các đơn vị BHXH chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, TP Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắc Lắk, TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang

Các đơn vị BHXH chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp