Thay đổi đáng lưu ý về kỳ chi trả lương hưu tháng 11/2026: Người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH cần biết

Căn cứ khoản 3 Điều 17 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025 được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 313/QĐ-BHXH năm 2026 thì lịch chi trả lương hưu như sau:

(1) Chi trả qua tài khoản cá nhân:

Tổ chức chi trả BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân tại BHXH tỉnh.

Thời gian chi trả: Người hưởng sẽ nhận tiền vào những ngày làm việc đầu tiên và ngày làm việc thứ hai của tháng 11/2026 theo lịch BHXH Việt Nam thông báo, Phòng KHTC chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho người hưởng.

(2) Chi trả bằng tiền mặt:

Thực hiện chi trả BHXH hằng tháng bằng tiền mặt và các khoản trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hằng tháng:

- Chi trả tại điểm chi trả: Từ ngày 2/11 đến ngày 10/11 vào giờ hành chính của tháng tổ chức chi trả; chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10/11 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến. Trong thời gian này, các điểm chi trả phải đảm bảo hoạt động tối thiểu 6 giờ mỗi ngày.

- Chi trả tại điểm giao dịch của Tổ chức HTCT: Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của Tổ chức HTCT đến hết ngày 23 của tháng.

*Lưu ý: Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Lịch chi trả trên là lịch chung và có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình của các địa phương.

Người hưởng lương hưu có thể liên hệ với cơ quan BHXH địa phương hoặc bưu điện để có thông tin chi tiết và chính xác nhất về lịch chi trả tại khu vực của mình.

Thêm cách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH mới

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử, đã bổ sung nội dung mới liên quan đến Tài khoản hưởng an sinh xã hội vào hệ thống định danh điện tử.

Theo đó, từ ngày 28/9/2026, khi quy định có hiệu lực, người dân thuộc diện được hưởng các khoản hỗ trợ, lương hưu và chính sách an sinh xã hội có thể chủ động tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID và tích hợp tài khoản phù hợp để tiếp nhận tiền.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đây là lần đầu quy định về Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia, đồng thời xác định hình thức chi trả hỗ trợ, lương hưu và các khoản an sinh xã hội qua tài khoản này.

Theo Điều 1 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, Tài khoản hưởng an sinh xã hội được xác định là thông tin định danh trên VNeID, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền liên quan đến chính sách an sinh xã hội.

Các khoản có thể được tiếp nhận gồm: Tiền hỗ trợ, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác.

Lưu ý, tài khoản này không phải một loại tài khoản ngân hàng độc lập, mà VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh, nơi người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động của mình để phục vụ việc nhận tiền.

Triển khai đồng bộ việc chuyển đổi mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa và thống nhất dữ liệu trong quản lý, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 3115/KH-BHXH ngày 13/8/2026 về chuyển đổi sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH và mã đơn vị quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ.

Theo kế hoạch, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh phần mềm nghiệp vụ, chuẩn hóa thông tin người tham gia và phối hợp xử lý những trường hợp dữ liệu chưa thống nhất. BHXH các tỉnh, thành phố đồng thời tổ chức rà soát, cập nhật và hoàn thiện dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm các điều kiện phục vụ việc chuyển đổi trên toàn quốc.

Từ ngày 01/9/2026, việc chuyển đổi được triển khai chính thức trên phần mềm TST. Đây là một trong những hệ thống nghiệp vụ quan trọng, quản lý thông tin người tham gia BHXH, BHYT và cung cấp dữ liệu phục vụ các hoạt động nghiệp vụ có liên quan.

Việc sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH trên hệ thống quản lý là bước tiến trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu, góp phần thống nhất thông tin định danh, hạn chế tình trạng trùng lặp, sai lệch dữ liệu và tạo thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống nghiệp vụ.

Trên cơ sở kết quả chuyển đổi tại phần mềm TST, BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật liên quan đến việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu với các phần mềm nghiệp vụ khác, phục vụ công tác quản lý, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, cũng như cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ người tham gia.

Theo kết quả tổng hợp đến ngày 16/10/2026, tổng số người thuộc phạm vi chuyển đổi trên phần mềm TST là 102.346.428 người, bao gồm người đang tham gia và người đã dừng tham gia BHXH, BHYT.

Trong đó:

- 101.499.314 người đã được chuyển đổi thành công sang số ĐDCN/CCCD, đạt 99,17%;

- 162.080 người chuyển đổi chưa thành công, chiếm 0,16%;

- 348.254 người chưa thực hiện chuyển đổi, chiếm 0,34%;

- 336.780 người chưa đủ điều kiện chuyển đổi, chiếm 0,33%.