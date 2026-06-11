Thầy của Văn Lâm, Trung Kiên từng khuynh đảo World Cup, quật ngã “đại gia” thế nào?

Nhân vật này từng khiến những đội tuyển hàng đầu phải “ôm hận”.

Sau khi thủ môn Cao Văn Bình cản phá thành công quả 11m của U23 Hàn Quốc tại trận tranh HCĐ U23 châu Á 2026, không ít trang báo xứ kim chi đã sửng sốt nhận ra, người huấn luyện các thủ môn Việt Nam lại đến từ chính Hàn Quốc. Nhân vật được nhắc tới là HLV thủ môn Lee Woon-jae – người sở hữu sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy bậc nhất trong số những chuyên gia Hàn Quốc từng đến Việt Nam.

Trợ lý Lee Woon-jae bén duyên với bóng đá Việt Nam khi tham gia ban huấn luyện của HLV Kim Sang-sik. Trong hơn 2 năm qua, ông đã làm việc với nhiều thủ môn cả ở cấp độ ĐTQG cũng như U23 như Đặng Văn Lâm, Filip Nguyễn, Đình Triệu, Trung Kiên, Cao Văn Bình…

HLV thủ môn Lee Woon-jae có đóng góp quan trọng cho bóng đá Việt Nam

Sự am hiểu sâu sắc về chuyên môn, tâm lý cũng như cá tính mạnh mẽ của ông Lee Woon-jae đã góp phần giúp các thủ môn Việt Nam tỏa sáng và đóng vai trò quan trọng trong các thành tích như vô địch AFF Cup 2024, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 2025 và HCĐ U23 châu Á 2026.

Khi còn là cầu thủ, HLV Lee Woon-jae từng được đặt biệt danh “Đôi tay nhện”. Với 133 trận đấu, ông nằm trong số 4 cầu thủ ra sân nhiều nhất cho ĐTQG Hàn Quốc.

Ông Lee Woon-jae là thủ môn huyền thoại của đội tuyển Hàn Quốc

Dấu nhất lớn nhất của trợ lý Lee Woon-jae chính là World Cup 2002. Giải đấu đó, ông bắt chính trong cả 7 trận đấu và cùng tuyển Hàn Quốc giành vị trí thứ tư chung cuộc. Trên hành trình vinh quang này, đội bóng xứ kim chi đã đánh bại nhiều đối thủ danh tiếng như Bồ Đào Nha, Italia và Tây Ban Nha.

Tại trận đấu vòng tứ kết, ông Lee Woon-jae đã cản phá thành công cú đá của Joaquin và giúp đội tuyển Hàn Quốc chiến thắng 5-3 trong loạt luân lưu 11m.

Thủ môn Lee Woon-jae ngăn cản cú đá của Joaquin

Tới World Cup 2006, thủ thành cao 1m82 đảm nhận tấm băng đội trưởng và thi đấu trọn vẹn cả 3 trận. Dù không thể vượt qua vòng bảng, tuyển Hàn Quốc vẫn gây ấn tượng khi đánh bại Togo và hòa Pháp – đội sau đó giành ngôi á quân.

Trong lịch sử tham dự World Cup, đội tuyển Hàn Quốc mới thắng được tổng cộng 7 trận trong thời gian thi đấu chính thức. Và 4 trong số đó là các trận đấu mà ông Lee Woon-jae bắt chính.