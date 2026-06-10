FIFA báo tin vui, đội tuyển Việt Nam vô tình hưởng lợi nhờ trận đấu của Indonesia

Đội tuyển Việt Nam vẫn đảm bảo được vị trí.

FIFA vừa hoàn tất việc cập nhật kết quả cho loạt trận giao hữu quốc tế đầu tháng 6/2026. Theo đó, đội tuyển Việt Nam dù không thi đấu nhưng vẫn bảo toàn được vị trí trong top 100 thế giới. Với 1225,68 điểm tích lũy, đoàn quân áo đỏ xếp thứ 99 thế giới, thứ 17 châu Á và thứ 2 khu vực Đông Nam Á (sau Thái Lan).

Đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được vị trí trên BXH FIFA.

Trên thực tế, vị trí trong top 100 của tuyển Việt Nam đã có thời điểm bị đe dọa khi khoảng cách với các đội tuyển xếp sau rất mong manh. Nhưng cuối cùng, loạt kết quả không tốt của các đội tuyển này đã giúp tuyển Việt Nam giữ vững vị trí.

Một trong những đội thuộc nhóm bám đuổi top 100 là Mozambique. Họ sẽ vượt qua Việt Nam nếu đánh bại Indonesia trong trận giao hữu. Tuy nhiên, tuyển Indonesia với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng đã giành chiến thắng 1-0. Thắng lợi của đội bóng xứ Vạn đảo vừa đưa họ tăng 4 bậc lên thứ 118 thế giới, vừa vô tình mang tới lợi ích cho tuyển Việt Nam.

BXH FIFA dự kiến sẽ còn nhiều xáo trộn trong thời gian tới khi World Cup 2026 khởi tranh. Bởi đây là giải đấu mà hệ số điểm rất cao và mỗi trận thắng hay thua đều khiến thứ hạng thay đổi lớn.

HLV Kim Sang-sik đang chuẩn bị lực lượng cho AFF Cup 2026

Về phần mình, đội tuyển Việt Nam có cơ hội cải thiện điểm số và thứ hạng tại AFF Cup 2026 sắp tới. Đoàn quân áo đỏ nằm cùng bảng với 4 đội Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Trận ra quân của tuyển Việt Nam là chuyến làm khách trước Timor Leste vào ngày 24/7.