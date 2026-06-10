8 cầu thủ tưởng chừng bị lãng quên nhưng đã đến với World Cup 2026

Một trong những điều thú vị của World Cup là khán giả sẽ gặp lại các cầu thủ mà đã lâu không còn được dư luận nhắc tới nhiều.

1. Miguel Almiron – Paraguay

Một thời bùng nổ tại Newcastle và ghi hàng chục bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh, Miguel Almiron tưởng như đã rời đi rất lâu. Nhưng trên thực tế, tiền vệ người Paraguay mới chia tay xứ sở sương mù vào đầu năm 2025.

Miguel Almiron sẽ là niềm hi vọng lớn của đội tuyển Paraguay trong lần trở lại World Cup đầu tiên kể từ năm 2010.

2. Enner Valencia – Ecuador

4 năm trước, Enner Valencia bất ngờ gia nhập cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2022 khi ghi tới 3 bàn chỉ trong 2 trận đầu tiên vòng bảng. Nhưng chỉ 6 tháng sau giải đấu, anh rời châu Âu và trở về Nam Mỹ thi đấu.

Ở tuổi 36, Enner Valencia nhiều khả năng sẽ có kỳ World Cup cuối cùng trong màu áo đội tuyển Ecuador.

3. Memphis Depay – Hà Lan

Không phải ai cũng biết, Memphis Depay chính là chân sút tốt nhất trong lịch sử đội tuyển Hà Lan với 55 bàn thắng, xếp trên cả những danh thủ như Van Persie, Kluivert, Van Basten hay Van Nistelrooy.

Sau khi rời Atletico Madrid năm 2024, Memphis Depay đã sang Brazil khoác áo Corinthians và không còn hiện diện ở những giải đấu quen thuộc như Champions League hay Europa League.

4. Nicolas Pepe – Bờ Biển Ngà

Quãng thời gian thuộc biên chế Arsenal (2019-2023) đã là quá khứ khá xa đối với Nicolas Pepe. Mùa giải 2025/26 thành công với 8 bàn thắng và 8 kiến tạo cho Villarreal mang tới niềm cảm hứng lớn cho Nicolas Pepe trước khi cùng Bờ Biển Ngà bước vào World Cup.

5. Caglar Soyuncu – Thổ Nhĩ Kỳ

Từng là cái tên thường xuyên đá chính tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester trước khi trở về Thổ Nhĩ Kỳ, Caglar Soyuncu vẫn cho thấy sự chắc chắn với vai trò trung vệ. Cầu thủ 30 tuổi rất khát khao được thể hiện tại World Cup 2026 sau khi bỏ lỡ Euro 2024 vì chấn thương.

6. Jordan Ayew – Ghana

Không ít CĐV nhầm tưởng Jordan Ayew đã giải nghệ. Nhưng tiền vệ 34 tuổi vẫn đang thi đấu và vừa cùng Leicester tụt xuống League One (hạng 3 Anh). Nếu ra sân ở World Cup 2026, Jordan Ayew sẽ vượt qua người anh trai Andre Ayew để nắm giữ kỷ lục cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho đội tuyển Ghana.

7. Wout Weghorst – Hà Lan

Màn trình diễn trước Argentina ở tứ kết World Cup 2022 và quãng thời gian khoác áo Man Utd giúp Wout Weghorst được nhắc đến nhiều. Anh đã không ghi bàn cho tuyển Hà Lan trong cả năm 2025 nhưng vẫn là nhân tố được kỳ vọng ở World Cup 2026.

8. Tahith Chong – Curacao

Tài năng trẻ một thời rất được kỳ vọng tại Man Utd đã không thể chen chân lên đội một. Sự nghiệp long đong, Tahith Chong cũng không có cơ hội lên tuyển Hà Lan. Và cuối cùng anh đã đi đến lựa chọn khoác áo ĐTQG Curacao.

Ngay ở trận đầu tiên đá chính, Tahith Chong đã lập một cú đúp giúp tuyển Curacao thắng 3-2 trước Bermuda tại vòng loại World Cup 2026. Mới đây, anh lại ghi bàn trong trận giao hữu với Scotland.

Một sự thật thú vị, Tahith Chong là cầu thủ duy nhất thuộc đội tuyển Curacao sinh ra tại Curacao. Toàn bộ 25 cầu thủ còn lại đều sinh ra ở Hà Lan.