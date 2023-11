Thấy CSGT, nam thanh niên quay đầu bỏ chạy, tông gãy chân một chiến sĩ

Ngày 19/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang điều tra vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu, lúc 19h40 ngày 18/11, Công an huyện Hiệp Hòa triển khai lực lượng thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về "Người điều khiển phương tiện trên đường vi phạm các quy định về nồng độ cồn, chất ma túy" tại Km 63 +500, đường tỉnh 295, thuộc địa phận thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm.

(Ảnh minh họa: Báo Bắc Giang)

Tổ công tác phát hiện 4 xe máy di chuyển theo hướng thị trấn Thắng đi xã Mai Đình. Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, hướng dẫn người tham gia giao thông đi vào vị trí cần kiểm soát dành cho làn xe máy.

Xe máy BKS 98D1- 891.39 do Nguyễn Bắc Nam (SN 2006) cầm lái với tốc độ cao, chở theo Nguyễn Hoàng Văn (SN 2006, cùng trú xã Xuân Cẩm (Hiệp Hòa).

Cả hai không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Tổ công tác mà lái xe lách sang phần đường của xe đi ngược chiều, đâm vào anh N.V.L. - Đội CSGT đang làm nhiệm vụ dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn khiến anh L. bị ngã, gãy chân trái.

Sau khi xảy ra va chạm, Tổ công tác đã đưa anh N.V.L. cùng 2 thanh niên trên đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa.

Công an huyện Hiệp Hòa nhận định đây là hành vi coi thường, thách thức pháp luật và vào cuộc điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam L.T.D. và V.T.H. về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy," quy định tại khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự 2017.

Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can L.V.K. về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2017.

Trước đó, ngày 23/10, sau khi cùng sử dụng ma túy tại một nhà nghỉ ở thị trấn Phồn Xương (huyện Yên Thế), L.V.K. (SN 2004, trú thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) và L.T.D. và V.T.H. (SN 2004 và 2005) cùng đưa Đ.T.T.T. (SN 2009, cùng trú xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế) về nơi làm việc tại huyện Việt Yên.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, khi 3 kẻ này lái xe máy theo hướng thị trấn Cao Thượng, gặp Tổ Công tác của Đội CSGT- Trật tự (Công an huyện Tân Yên) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

Phát hiện K. chở H. tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm, anh Dương Văn Vỹ, cán bộ Đội CSGT trật tự, Công an huyện Tân Yên ra tín hiệu dừng xe.

Do không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và đã sử dụng ma túy, K. liền lái xe máy đi chậm, khi cách anh Vỹ khoảng 5 mét thì tăng tốc bỏ chạy, đâm vào anh Vỹ khiến anh ngã ra đường, bị thương ở vùng đầu, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 16%.

Tổ công tác tiến hành khống chế, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng vụ án, tạm giữ đối tượng L.V.K.