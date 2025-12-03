HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thấy con vật bò lổm ngổm trong vườn, người dân liền gọi đường dây nóng trình báo

Đ Nghĩa |

Ngay trong ngày 2-12, lực lượng chức năng đã có mặt để tiếp nhận con vật quý hiếm do người dân bắt giữ, trình báo

Tối 2-12, Trạm Kiểm lâm Lao Bảo - Hạt Kiểm lâm Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị - cho biết đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Lao Bảo tiếp nhận một con rùa núi viền quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Thấy con vật bò lổm ngổm trong vườn, người dân liền gọi đường dây nóng trình báo - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp nhận con rùa núi viền quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp


Trước đó, lúc 7 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Đình Tuấn (ngụ thôn Trung Chín, xã Lao Bảo) phát hiện 1 con rùa đang bò trong vườn nhà.

Biết đây là loài động vật quý hiếm, cần được bảo vệ nên anh Tuấn đã bắt giữ và gọi điện đến đường dây nóng về bảo vệ động vật hoang dã để được hướng dẫn.

Nhận được thông tin, trong chiều cùng ngày, UBND xã Lao Bảo phối hợp với Trạm Kiểm lâm Lao Bảo tiến hành lập biên bản tiếp nhận con rùa này để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Theo cơ quan kiểm lâm, đây là loài rùa núi viền (tên khoa học là Manouria impressa), nặng 3kg, thuộc nhóm IIB nguy cấp, quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại