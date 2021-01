Thấy con gái làm ngân hàng buồn vì thưởng Tết ít, ông bố gửi tin nhắn cực 'ấm lòng'

“Ngoài ni nhà mình không ăn Tết to. Mi về là được, mẹ và các em nhớ mi lắm, ông bà cũng nhắc mi suốt. Về sum họp là bố vui rồi, trong nớ một mình, mẹ mi thương mi lắm”

Ảnh minh họa

Những dòng tin nhắn theo phong cách “về nhà đi con” của một ông bố ở miền Trung gửi cho con gái yêu – một nhân viên ngân hàng làm việc tại TP.HCM – khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy “tan chảy”. Những dòng tin nhắn tuy ngắn ngủi nhưng chứa đựng đầy tình yêu thương của bậc sinh thành với người con thân yêu của mình.

Theo hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những trao đổi qua lại giữa hai cha con về thời tiết khi nhiệt độ ở TP.HCM bất ngờ xuống 19 độ C, mức thấp nhất trong vòng 60 năm qua. Sau khi trấn an tinh thần bố rằng thời tiết ở nơi mình sinh sống và làm việc chỉ gọi là “mát thôi chứ không lạnh như quê mình”, người con liền có những chia sẻ về thu nhập thật của mình: “Năm nay Covid ai cũng khó khăn, con không được thưởng nhiều như trên báo đài đưa tin đâu bố ạ. Ngân hàng con to, thưởng cũng nhiều thật, nhưng đó là chi nhánh lớn, chứ con làm một phòng giao dịch bé, chi nhánh bé nên chẳng được như người ta. Lại một năm con không biếu được cho bố mẹ nhiều một tí, con tệ quá.”

Đúng như những ca từ trong một ca khúc của Trúc Nhân được nhiều bạn trẻ yêu thích: “Ước mơ con là vòng quanh thế gian, ước mơ của mẹ là thấy con về”, với những người làm cha mẹ, con cái dù lớn đến đâu cũng vẫn luôn là đứa trẻ trong mắt họ. Vậy nên đáp lại tin nhắn của người con có hiếu áy náy không biếu được “nhiều một tí” cho cha mẹ, ông bố trả lời đầy bất ngờ: “Đã có tiền mua vé về chưa? bố gửi vào cho. Ngoài ni bố mẹ cũng có tiền, bố có lương rồi bố gửi vào cho”.

“Con mua vé rồi. Bây chừ mà chưa mua thì không còn vé bố ạ. Chỉ là Tết này không có nhiều tiền quà cho Bố Mẹ ngày Tết, không mừng tuổi ông bà và các em được nhiều Bố ạ”, người con trả lời và không quên viết hoa hai từ “Bố Mẹ”.

Chắc hẳn cô gái này sẽ vô cùng xúc động, thậm chí muốn trở về nhà ngay khi nhận được tin nhắn từ bố mình ở quê nhà: “Ngoài ni nhà mình không ăn Tết to. Mi về là được, mẹ và các em nhớ mi lắm, ông bà cũng nhắc mi suốt. Về sum họp là bố vui rồi, trong nớ một mình, mẹ mi thương mi lắm”.

Tin nhắn SMS ấm áp tình cha con.

Trên một diễn đàn về nhân sự trong ngành ngân hàng có hơn 200 nghìn người theo dõi, chủ nhân của tin nhắn này viết: “Tết rất gần với nhiều người nhưng lại rất xa với những người xa quê, những ngày này chắc là nhiều người vẫn đếm từng ngày chờ về quê với gia đình. Sáng nay Bố nhắn hỏi thăm Sài Gòn có lạnh không, những dòng tin nhắn của Bố khiến nước mắt trực trào rơi. Con dù lớn vẫn luôn là đứa trẻ bé bỏng của Bố Mẹ. Bố Mẹ các bạn có thế này không? Các bạn có nôn nóng về nhà không?”.

Giang Lâm, một thành viên của diễn đàn hài hước chế lời ca khúc của Đen Vâu để nhắc nhở các bankers: "Thưởng to, đi về nhà; Thưởng ít, đi về nhà; Không thưởng, đi về nhà; Sa thải, đi về nhà…”

Bình luận về những dòng tin nhắn trên, thành viên Kim Chi viết: “Đọc mà rưng rưng, hồi đó làm xa, còn Mẹ. Tết mong về, thưởng ít về lì xì cũng thấy vui. Giờ không còn Mẹ thì... Tết chẳng vui...”.

Trong khi đó, một thành viên nữ khác có tên Hồng Duyên chia sẻ: “Đọc mà thấy cay mắt. Ước gì cũng còn Bố để có thể báo hiếu!”.

Với những người đi làm xa quê, tất cả đều thấy đâu đó có hình bóng của mình trong lời nhắc nhở “về nhà đi con”. Đó không chỉ là sự quan tâm mà còn là niềm may mắn của những người còn cha mẹ.