Thầy cô bật khóc nhìn trường học tan hoang sau lũ, hơn 400 HS chưa thể đến trường

Lực lượng hỗ trợ nhà trường dọn dẹp sau khi nước rút.

Lũ rút, trường tan hoang

Trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu Cơn bão số 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều xã, phường phía bắc tỉnh Tuyên Quang, trong đó xã Thuận Hòa là một trong những địa phương bị tàn phá nặng nề nhất. Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học B Thuận Hòa cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của lũ lụt.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học B Thuận Hòa ngập trong nước lũ.

Một tuần sau trận ngập lũ, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học B Thuận Hòa vẫn còn khung cảnh ngổn ngang, vết bùn đất vẫn còn in hằn ngang tường các lớp học, có nơi cao đến hơn 3m. Bàn ghế, đồ dùng học tập, máy tính, máy in, chăn màn của học sinh ướt sũng nước. Thầy, cô giáo thì ai nấy đều mệt nhoài, lấm lem bùn đất.

Thầy Vũ Khắc Lân, Hiệu trưởng nhà trường nhớ lại: Từ chiều tối ngày 30/9, khi nhận thấy tình hình mưa lũ phức tạp, nhà trường đã quyết định cho hơn 200 học sinh nội trú về nhà tránh lũ.

“Diễn biến lũ rất nhanh, rạng sáng 1/10, nước lũ bắt đầu dâng vào trường. Các thầy cô phải sơ tán lên một ngọn đồi cách trường 500m để đảm bảo an toàn. Mực nước dâng cao chưa từng thấy, có khu phải ngập gần 4m", thầy Lân cho hay.

Ngôi trường ngổn ngang sau trận lũ.

Trận lũ vừa qua đã biến ngôi trường từng khang trang trở nên hoang tàn. Dù tập thể giáo viên đã cố gắng di dời thiết bị, tài sản, nhưng nước lũ dâng quá nhanh, ngập qua cả nóc nên thiết bị, đồ đạc đều hỏng hết.

Dẫn chúng tôi đi một vòng qua các phòng với ngổn ngang bùn đất, thầy Vũ Khắc Lân nghẹn ngào: Toàn bộ sách giáo khoa, vở viết của học sinh hư hỏng hoàn toàn, thư viện thiết bị đồ dùng thư viện hư hỏng 100%. Tường lớp loang lổ những vệt bùn đen thẫm, sách vở của học sinh, vốn là hành trang tri thức, đã hư hỏng hoàn toàn, tan tác dưới lớp bùn đất sệt.

Bàn ghế bị lũ cuốn ra đến cổng trường.

Cùng với đó, gần như toàn bộ cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, mọi đồ dùng của trường như: TV, bàn ghế, bảng, bếp ăn, giường ngủ học sinh… cũng bị hư hỏng nặng nề. Nhiều sổ sách, giáo án và hồ sơ, bằng cấp quan trọng của giáo viên bị ngâm nước, hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Nói chung, nhà trường chỉ còn lại mỗi cái xác. May mắn lớn nhất là không có thiệt hại về người.

Học sinh chưa thể trở lại trường

Không ít giáo viên nhà trường đã bật khóc khi nhìn lại nơi từng gắn bó với bao thế hệ học trò giờ bị bùn đất vùi lấp dày từ 2 -3m đất cát. Đã có người gắn bó với địa phương hàng chục năm nay, từng trải qua nhiều đợt thiên tai, nhưng chưa bao giờ chứng kiến sự tàn phá kinh hoàng đến vậy.

Sách, vở bị cuốn trôi.

Cũng theo thầy Lân, lũ rút tàn phá, cuốn đi hầu hết tài sản của nhà trường nhưng để lại một khối lượng bùn, đất “khổng lồ” trong khuôn viên nhà trường. Ngay sau khi nước rút, các thầy cô, phụ huynh cùng lực lượng chức năng đã bắt tay vào dọn dẹp.

Thầy cô cố gắng dọn dẹp và nhặt nhạnh những gì còn có thể sử dụng đem lau chùi, phơi phóng. Vậy nhưng, những đồ đạc còn dùng được hầu như chẳng còn gì…

Khu vực bếp bị bùn đất bao phủ.

Thầy Lân cho biết: Mấy ngày qua, chúng tôi làm việc không quản mệt mỏi, chỉ mong sớm dọn dẹp, sửa chữa để học sinh được trở lại học tập. Dù mất mát tài sản là rất lớn nhưng may mắn là không có ai bị thương

Đến nay, công tác dọn dẹp trường học đã cơ bản hoàn thành nhưng câu hỏi bao giờ học sinh có thể quay lại trường thì không ai có thể trả lời.

Việc bổ sung trang thiết bị dạy học bị ngâm nước, tu sửa cơ sở vật chất bị hư hỏng... đang gặp nhiều khó khăn vì hiện nay thiếu nguồn kinh phí.

Thầy Lân cho hay, toàn trường có hơn 400 học sinh tại điểm trường chính, trong đó chủ yếu các em ăn, ngủ tại trường. Hiện toàn bộ chăn màn, đồ dùng của các em ở trường đã bị hư hỏng do ngấm nước. Bởi vậy mong mỏi nhất lúc này của thầy, cô giáo là có được đồ dùng học tập và sinh hoạt cho các em yên tâm đến lớp.

Khu nội trú cho học sinh bị nước lũ tàn phá.

Thuận Hòa là một xã khó khăn của Tuyên Quang, học sinh chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Tày, Bố Y…học sinh nhà nghèo, nhiều gia đình lại thiệt hại bởi trận lũ vừa qua nên khó lại càng thêm khó.

Trước mắt, Sở GD&ĐT Tuyên Quang đã thông báo sẽ cung cấp sách vở cho các em học sinh tại trường. Còn đồ dùng học tập, bàn ghế, đồ dùng sinh hoạt của các em… thì nhà trường cũng chủ động qua các kênh của nhà hảo tâm để xin hỗ trợ dần dần.

Hướng mắt về ngôi trường lấp ló sau hàng cây bị bão đánh tả tơi, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học B Thuận Hòa buồn bã nói: "Tình hình này chưa biết bao giờ đón học sinh trở lại trường được”.

Lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ nhà trường dọn dẹp sau khi nước rút.

Nhà trường cần được tái thiết, cần bàn ghế, tủ, sách vở, thiết bị dạy học, chăn màn, bếp ăn… để có thể đón các em trở lại lớp. Chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương hỗ trợ tiến tới dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, để nhà trường có thể hoạt động trở lại, rất cần sự chung tay tiếp sức từ cộng đồng, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước.

“Chúng tôi tha thiết mong sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng, của những tấm lòng hảo tâm gần xa. Mỗi sự sẻ chia, dù là một cuốn sách, cái bút, bộ bàn ghế, cái chiếu, chiếc chăn ấm… đều là nguồn động viên to lớn đối với thầy và trò nhà trường”, thầy Vũ Khắc Lân bày tỏ.