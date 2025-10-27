Ngày 27/10, Viện KSND khu vực 3 - tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang phối hợp Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Long Hưng. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc do ghen tuông tình ái.

Hiện trường vụ việc.

Cụ thể, tối 25/10, Lê Huỳnh Anh (SN 1986, ngụ phường Thanh Hòa, Đồng Tháp) khi đang nhậu cùng bạn đã gọi điện thoại cho chồng là B.K.G. (SN 1984). Nghe điện thoại của vợ, G. nói đang nhậu tại tại nhà chị N.T.H.Tr. (SN 1992, ngụ xã Long Hưng) và thách thức , gọi vợ sang.

Trước thái độ của chồng, Huỳnh Anh và 2 người khác thuê taxi đến nhà chị Tr. Khi tới, thấy chồng đang nhậu với Tr. và 3 người khác, Huỳnh Anh rút dao rọc giấy lao tới rạch 2-3 nhát vào mặt Tr.

Nhận tin báo, Công an xã Long Hưng đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Chị Tr. bị thương nặng được đưa đến bệnh viện điều trị.