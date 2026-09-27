Thấy chị gái quỳ rửa chân cho chồng, tôi tức giận nghĩ anh rể biến vợ thành nô tì, nhưng chị lại nói một câu khiến tôi sững sờ

Thấy tôi đến, anh chị lập tức kết thúc màn rửa chân.

Chiều hôm ấy tôi tan làm muộn, trời lại mưa lất phất nên chẳng muốn về nhà ngay. Nghĩ đến mấy đứa cháu, tôi tiện đường ghé qua nhà anh chị chơi một lát. Tôi không báo trước vì nhà chị cách chỗ làm không xa.

Đến nơi, tôi thấy cổng khép hờ, cửa chính cũng không khóa. Tôi đẩy cửa bước vào, vừa định gọi chị thì khựng lại. Trước mặt tôi là cảnh khiến tôi sốc đến mức đứng im mất mấy giây.

Chị gái tôi đang quỳ dưới sàn, hai tay đặt trong chậu nước, nhẹ nhàng rửa chân cho chồng. Anh rể ngồi trên ghế, chân đặt trong chậu, vừa xem điện thoại vừa nói chuyện gì đó với chị. Chị còn cẩn thận massage từng ngón chân cho anh.

Tôi không biết phải diễn tả cảm giác lúc đó thế nào. Trong đầu tôi lập tức hiện lên đủ thứ suy nghĩ. Tôi thương chị, bởi từ nhỏ chị vốn là người chịu khó, hiền lành, lấy chồng rồi càng tần tảo hơn. Vậy mà bây giờ, giữa nhà mình, chị lại quỳ dưới đất rửa chân cho chồng chẳng khác gì người hầu.

Tôi lập tức nghĩ anh rể quá gia trưởng. Tôi còn tưởng tượng không biết ở nhà chị phải làm bao nhiêu việc nữa, có phải ngày nào cũng phải phục vụ chồng như vậy không. Nhìn cảnh ấy, tôi vừa thương chị vừa thấy bất bình thay chị.

Ảnh minh họa

Thấy tôi đến, anh chị lập tức kết thúc màn rửa chân. Đợi anh rể đi vào phòng, tôi kéo chị lại hỏi nhỏ có phải anh bắt chị làm thế không? Chị ngạc nhiên rồi bật cười, bảo tôi đừng nghĩ lung tung.

Chị nói chị tự nguyện. Tôi vẫn không hiểu.

Chị kể anh rể đi làm từ sáng đến tối, công việc rất vất vả. Mấy năm nay anh gần như gánh phần lớn kinh tế gia đình, tiền lương đưa cho chị giữ, con cái cần gì anh cũng lo. Chị thích mua gì cho bản thân, anh chưa bao giờ tính toán. Anh không phải người khéo nói, nhưng những việc anh làm đều hướng về vợ con.

Chị bảo vì thế chị cũng muốn chăm sóc chồng thật tốt. Hôm nay anh đi làm về đau chân, chị thấy anh mệt nên tự nguyện ngâm chân, rửa chân cho anh. Chẳng ai ép chị cả.

Tôi nghe mà vẫn thấy khó tin. Tôi hỏi chị có bao giờ thấy mình thiệt thòi không? Chị chỉ cười, nói trong hôn nhân, nếu cứ tính xem ai phải làm nhiều hơn, ai được phục vụ nhiều hơn thì sống với nhau mệt lắm. Anh lo cho mẹ con chị bằng sức lực và tiền bạc, còn chị lo cho anh bằng những việc mình có thể làm. Với chị, đó là cách hai người chăm sóc nhau.

Tôi nhìn chị mà không biết nói gì. Có lẽ tôi đã sai khi luôn nghĩ rằng một người phụ nữ quỳ dưới chân chồng thì nhất định là đang chịu đựng. Nhưng nhìn ánh mắt bình thản của chị, tôi lại không thấy sự sợ hãi hay cam chịu nào ở đó.

Tôi vẫn không thích cảnh chị quỳ dưới sàn rửa chân cho anh rể. Nhưng lần đầu tiên tôi hiểu rằng, cùng một hành động, người ngoài nhìn vào có thể thấy là hạ mình, còn người trong cuộc đôi khi lại coi đó là một cách để yêu thương.