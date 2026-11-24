Tôi cảm thấy mình như đang bị tước mất quyền quyết định cuộc đời.

Tôi vừa cưới xong thì có bầu đứa đầu, chưa kịp đi làm lại đã mang thai đứa thứ hai. Tính ra suốt 5 năm qua, tôi gần như chỉ quanh quẩn trong nhà, hết chăm con, nấu nướng, dọn dẹp rồi lại lo đủ thứ việc không tên. Đến khi hai đứa trẻ đều đã đi lớp, tôi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm một công việc để đi làm trở lại.

Thú thật, tôi không phải người tham vọng gì lớn lao. Tôi chỉ muốn có thu nhập riêng, được gặp gỡ mọi người, có cuộc sống bên ngoài bốn bức tường và cảm thấy mình vẫn còn có ích. Mấy năm ở nhà, mọi khoản chi tiêu đều phải hỏi chồng. Dù anh không keo kiệt đến mức không cho tiền, nhưng cảm giác muốn mua thứ gì cũng phải ngửa tay xin khiến tôi ngày càng mất tự tin.

Vậy mà khi tôi nói muốn đi làm, chồng lập tức phản đối. Anh cho rằng tôi đã rời xa xã hội quá lâu, kiến thức không còn cập nhật, kinh nghiệm cũng chẳng có, giờ ra ngoài chưa chắc làm được trò trống gì. Theo anh, tôi cứ ở nhà cơm nước, đưa đón con, chăm sóc gia đình là tốt nhất. Anh còn nói thu nhập của mình đủ nuôi cả nhà, tôi không cần phải vất vả kiếm thêm vài đồng rồi bỏ bê con cái.

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Tôi nghe mà chạnh lòng. 5 năm qua, nếu không có tôi ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ thì anh làm sao có thể yên tâm đi làm, thường xuyên về muộn, cuối tuần gặp gỡ bạn bè? Thế nhưng dường như trong mắt anh, những việc tôi làm chẳng được tính là đóng góp gì. Anh còn mặc định rằng tôi đã ở nhà lâu thì phải tiếp tục như vậy, không cần có nhu cầu hay lựa chọn riêng.

Điều khiến tôi thực sự hoang mang là gần đây tôi phát hiện chồng có thói quen ghi nhớ ngày bắt đầu và kết thúc kỳ kinh nguyệt của mình. Ban đầu tôi tưởng anh quan tâm đến sức khỏe vợ, nhưng khi vô tình nhìn thấy những ghi chú trong điện thoại, tôi chết lặng. Anh đánh dấu cả những ngày được cho là dễ thụ thai, rồi tính toán thời điểm quan hệ để có thêm em bé.

Tôi hỏi thì anh không phủ nhận, chỉ nói rằng nhà có hai con rồi nhưng vẫn nên sinh thêm một đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Tôi chưa hề đồng ý chuyện này, nhất là khi bản thân còn chưa biết bao giờ mới có thể đi làm trở lại, tôi không muốn cả thanh xuân cứ ở nhà sinh con, chăm con, bó buộc cuộc đời loanh quanh như thế.

Tôi cảm thấy mình như đang bị tước mất quyền quyết định cuộc đời. Từ chuyện đi làm, tiêu tiền đến việc sinh thêm con, dường như mọi thứ đều phải theo ý chồng. Tôi không biết phải làm thế nào để anh hiểu rằng tôi cũng có ước mơ, có năng lực và có quyền lựa chọn?