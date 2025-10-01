Thay bạn xem nhà ngày mưa bão: Geleximco hoá làng chài, Vinhomes Smart City vẫn thông thoáng

Một cư dân cho biết khu đô thị này thường ít bị ngập hơn các khu xung quanh. Đặc biệt trong lần mưa bão này, ban quản lý đã liên hệ với các trạm bơm để hỗ trợ ngay khi trời mưa. Không những thế, xe bồn cùng nhân viên túc trực thường xuyên để hút nước và khơi thông ống cống.