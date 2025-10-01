Bài và ảnh: Văn Đoan
Thay bạn xem nhà ngày mưa bão: An Khánh hoá làng chài, Vinhomes Smart City vẫn thông thoáng
Trong ngày mưa bão, các khu đô thị đã thể hiện rõ khả năng thoát nước, chống ngập của mình. Trong khi Geleximco, An Khánh, Gemek chìm trong biển nước thì Vinhomes Smart City và Thiên Đường Bảo Sơn vẫn đi lại dễ dàng.
