Những ngày vừa qua, chắc chắn mọi vấn đề liên quan tới tai nghe TWS AirB và AirB Pro của BKAV chính là chủ đề khiến giới truyền thông tốn rất nhiều giấy mực.

Một trong những điểm khiến chúng ta chú ý tới nhất đó chính là chiếc bản lề hộp sạc được làm bằng chất dẻo mà cụ thể theo chia sẻ của BKAV nó được làm bằng nhựa TPU 80 Shore, một loại nhựa "cao cấp" được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực công nghiệp.

Nhận thấy đây không chỉ là một sự phá cách mà còn là luồng gió mới thổi tới giới thiết kế tai nghe TWS toàn thế giới, tôi cũng cảm thấy muốn sở hữu siêu phẩm này nhưng đáng tiếc hiện tại BKAV vẫn chưa bán ra bản thương mại.

Nhằm thỏa mãn nhu cầu hướng tới cái đẹp, cái ưu việt, tôi đã quyết định tự độ chiếc bản lề AirPods Pro hỏng của mình thành bản lề "dây chun" để tự trải nghiệm tạm trong thời gian chờ AirB bán chính thức. Và dưới đây là quá trình tạo ra chiếc bản lề gió mới này.

Đo đạc và phác thảo chi tiết

Để có thể thay thế được bản lề sắt truyền thống, tôi sẽ phải phác qua hình dáng của sợi dây, đặc biệt là 2 đầu sợi dây. Đây chính là nơi sẽ liên kết với 2 nửa hộp sạc, tôi sẽ phải dựa vào những gờ có sẵn của hộp để tạo ra điểm giữ cho 2 đầu sợi dây.

Đo đạc và phác thảo.

Sau khi phác thảo được hình dáng, tôi bắt đầu đo các kích thước 1 cách cẩn thận để đảm bảo việc lắp đặt được dễ dàng và vừa với những gì có sẵn trên 2 nửa hộp. Việc đo đạc cũng phải để chưa ra chút sai số do máy in tạo ra, nên thường sẽ phải chọn kích thước hơi lỏng hơn.

Dựng hình 3D

Chi tiết không quá phức tạp nhưng tôi vẫn cần phải tìm hiểu 1 chút mới có thể dựng thành công mô hình 3D sao cho chính xác.

Thiết kế mô hình

Cắt lớp

Ai từng dùng máy in 3D sẽ đều biết tới 1 thuật ngữ gọi là Slice, slice là từ mô tả việc cắt mô hình 3D từ hình khối thành nhiều lớp mỏng có độ dày bằng độ dày có thể in của máy in 3D, đồng thời các hình cắt này cũng được vẽ thành dạng đường chỉ để thể hiện đường in trên máy in 3D.

Cắt lớp.

Việc in nhựa dẻo TPU trên máy in 3D cũng có chút phiền phức hơn so với các loại nhựa phổ thông như PLA hay ABS, nhựa TPU là loại nhựa dẻo hơn nên tính ổn định hình dạng kém, nên tốc độ in chỉ được bằng 1 nửa so với các loại nhựa cứng khác.

Đang in bản lề nhựa cao cấp.

Cũng do tính dẻo của nó mà hình dạng in sẽ có nhiều sai số hơn so với bản thiết kế. Và đây cũng chính là điểm khiến cho sản phẩm có nguy cơ bị hỏng.

Sản phẩm lần 1 chưa chính xác lắm.

Rất may sau khoảng 4 lần in lỗi, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra thông số phù hợp với loại nhựa cao cấp này và thành quả ở mức tạm chấp nhận được, vừa đủ để thỏa mãn đam mê.

Sau vài lần, đã lắp đặt thành công.

Và đây là kết quả đạt được của tôi... do nhựa TPU của tôi không phải loại 80 Shore cao cấp nên có thể độ đàn hồi không được tốt bằng bản lề tai AirB nhưng mà do giá thành nhựa TPU khá cao và cũng không dễ tìm đúng loại 80Shore nên tôi đành ngậm ngùi tiếc nuối và chấp nhận sản phẩm chỉ đạt 80% so với AirB.

Mở AirPods Pro bản lề dây chun bằng 1 tay.

Nếu các bạn cảm thấy loại bản lề trên tai AirB rất hay, hãy thử làm như tôi cho tai nghe của chính bạn nhé.