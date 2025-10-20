Bài và ảnh: Quốc Hoàng
Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự
Bài và ảnh: Quốc Hoàng |
Gần 3.000 công nhân đang được huy động để xây dựng dự án Blanca City. Chỉ sau 4 tháng ra mắt, các con đường nội khu đã được trải nhựa, nhiều villa và shophouse đã hoàn thiện mặt ngoài còn công viên nước dự kiến sẽ khai trương sau hơn 4 tháng nữa.
