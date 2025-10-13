Thay bạn đi xem công trường đại lộ rộng 120 m, dài 8 km ở siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn | 13/10/2025 12:15 Báo lỗi cho Soha Đại lộ Thời Đại (rộng 120m) là tuyến đường xương sống kết nối các phân khu của Vinhomes Cần Giờ. Con đường kéo dài 8 km, chạy dọc hết đường bờ biển hiện tại từ thị trấn Cần Thạnh qua xã Long Hoà cũ. Siêu dự án Vinhomes Green Paradise (Vinhomes Cần Giờ) đang là điểm nóng của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô gần 2.900 ha, vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD và là dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam. Chỉ sau 6 tháng khởi công, hàng trăm sà lan, ô tô, máy xúc, máy ủi đã được huy động để lấn ra biển hàng trăm mét. Và con đường lớn nhất dự án - Đại lộ Thời Đại - rộng 120, dài 8 km cũng dần thành hình.Giữ vai trò trục đối ngoại huyết mạch, xương sống kết nối các phân khu của siêu đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam, đại lộ này dài tới hơn 8 km. Con đường kéo dài hết đường bờ biển hiện tại, từ thị trấn Cần Thạnh qua xã Long Hoà cũ. Và trong tương lai, nó sẽ nối phân khu A - trung tâm du lịch, giải trí quy mô lớn ở phía Tây đến phân khu B – khu thương mại, thể thao, dịch vụ ở phía Đông dự án. Ảnh: Lý Ngọc Hoa.Đặc biệt, với lộ giới rộng 120 m, đây là một trong những tuyến đường có quy mô lớn nhất Việt Nam, chỉ xếp sau Đại lộ Thăng Long (Hà Nội, 140m), tương đương Đại lộ Phạm Văn Đồng (TP.HCM), và vượt xa các trục chính như Võ Văn Kiệt (80m) hay Mai Chí Thọ (70 m).Hơn nữa, Đại lộ Thời Đại còn kết nối khu đô thị với đường Rừng Sác – trục huyết mạch nối trung tâm TP.HCM ra Cần Giờ. Đại lộ 120 m cũng là vị trí dự kiến đặt điểm cuối và depot của tuyến metro tốc độ cao 350 km/h, mở ra hành lang giao thông – thương mại – du lịch hiện đại bậc nhất phía Nam.Ngoài ra, dọc đại lộ quy tụ hàng loạt tiện ích trọng điểm, nổi bật như sân golf 18 lỗ, sân vận động rộng ngang sân Mỹ Đình, bệnh viện 1.000 giường, công viên giải trí quy mô lớn…Dù chỉ mới khởi công từ tháng 4/2025, tuyến đại lộ của Vinhomes Cần Giờ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Sức nóng lan tỏa rõ rệt nhất là khu vực nằm sát cổng dự án, nơi lượng khách đến khảo sát, tìm hiểu và giao dịch.Theo anh Linh, một môi giới đang hoạt động tại khu vực đường Tắc Xuất (Cần Giờ, TP.HCM): “Trong bán kính khoảng 2 km quanh các tuyến nhánh dẫn vào cổng dự án Vinhomes Cần Giờ, nhà đầu tư có tiền cũng chưa chắc đã mua được đất. Có nơi giá chào mua lên đến 100 triệu đồng/m² mà chủ vẫn không muốn bán.”Về hiện trạng, sau 6 tháng thi công nhiều đoạn đã hoàn thành phần nền, san lấp và trải đá sơ bộ. Đường đi tạm trải dài dọc tuyến đã hình thành.Ở hướng phân khu A (Vịnh Tiên - The Haven Bay), bước đầu định hình rõ mặt cắt đại lộ với dải phân cách trung tâm và hệ thống thoát nước hai bên.Trong khi khu vực B (Vịnh Ngọc - The Green Bay) của dự án Vinhomes Cần Giờ đang đẩy nhanh san lấp và hạ tầng kỹ thuật, dần lộ rõ khung đại lộ trung tâm.Bên trong công trường, xe tải và máy móc nối đuôi hoạt động liên tục. Nhịp độ thi công khẩn trương, từng đoạn tuyến được san lấp và trải nhựa thần tốc. Đây cũng là phân khu dự kiến được ra hàng đầu tiên vào khoảng tháng 11 sắp tới.Bài và ảnh: Huy Nguyễn - Quốc Hoàng Tags vinhomes Đại lộ Thăng Long Võ Văn Kiệt Vinhomes Green Paradise Theo antt.nguoiduatin.vn Copy link Link bài gốc Lấy link https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-5-con-duong-di-tu-tphcm-den-sieu-du-an-9-ty-usd-nong-nhat-luc-nay-205251009153825775.htm Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha