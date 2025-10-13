Thay bạn đi xem công trường đại lộ rộng 120 m, dài 8 km ở siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes

Siêu dự án Vinhomes Green Paradise (Vinhomes Cần Giờ) đang là điểm nóng của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô gần 2.900 ha, vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD và là dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam. Chỉ sau 6 tháng khởi công, hàng trăm sà lan, ô tô, máy xúc, máy ủi đã được huy động để lấn ra biển hàng trăm mét. Và con đường lớn nhất dự án - Đại lộ Thời Đại - rộng 120, dài 8 km cũng dần thành hình.