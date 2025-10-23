Bài và ảnh: Văn Đoan
Thay bạn đi thăm dự án đáng chú ý nhất phía Tây Hà Nội của Vinhomes: Tiến độ ấn tượng, sắp khánh thành công viên, giá biệt thự đơn lập thấp nhất 70 tỷ đồng
Văn Đoan |
Dự án hơn 130 ha - Vinhomes Đan Phượng - của Vingroup đang ghi nhận tiến độ thi công vượt trội, nhiều hạng mục đã dần lộ diện, dự kiến giá bán thấp tầng từ 19 tỷ đồng/căn.
