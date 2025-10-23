Thay bạn đi thăm dự án đáng chú ý nhất phía Tây Hà Nội của Vinhomes: Tiến độ ấn tượng, sắp khánh thành công viên, giá biệt thự đơn lập thấp nhất 70 tỷ đồng

Hiện đường đến dự án còn nhiều khó khăn do phải đi vòng qua đường quốc lộ 32. Nhưng dự kiến trong năm sau, đường Tây Thăng Long rộng 60 m sẽ thông xe, kết nối trực tiếp dự án với trung tâm hành chính mới phía Tây Hà Nội. Khi đó, thời gian di chuyển tới hồ Tây chỉ còn 15 phút. Bên cạnh đó, dự kiến tuyến Metro số 4 Mê Linh – Liên Hà sẽ có nhà ga trung tâm nằm ngay trong khu đô thị.