Sáng 31-12, thông tin từ Công an xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa cho biết qua tuyên truyền, vận động, 2 công dân trên địa bàn đã tự nguyện giao nộp nhiều con vật quý hiếm, thuộc nhóm IB, IIB cho lực lượng chức năng để tái thả về tự nhiên.

Trăn gấm thuộc nhóm IIB được người dân tự nguyện giao nộp. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, ngày 30-12, ông Quách Văn An (SN 1979; ngụ thôn Rộc Răm, xã Yên Thọ) đã tự nguyện bàn giao một cá thể trăn gấm (10 kg). Con trăn này do ông An bắt được khi đi làm đồi nên định nhốt lại để nuôi làm cảnh. Ông Hoàng Chí Công (SN 1984; ngụ thôn Nam Sơn, xã Yên Thọ) cũng đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể cu li nhỏ do ông phát hiện đi lạc vào vườn nhà.

Sau khi tiếp nhận các cá thể động hoang dã, Công an xã Yên Thọ đã liên hệ, bàn giao cho Vườn Quốc Gia Bến En tiếp nhận, chăm sóc để tái thả về môi trường tự nhiên.

Hai cá thể cu li nhỏ được anh Hoàng Chí Công bàn giao cho công an

Được biết, ngày 1-11-2025 Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kể từ khi kế hoạch ra đời, cùng với công tác đẩy mạnh tuyên truyền của công an xã, rất nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã đang bị nuôi nhốt trái phép.

Trăn gấm (tên khoa học Malayopython reticulatus) là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB; Cu li nhỏ (có tên khoa học Nycticebus pygmaeus) thuộc nhóm IB, có tên trong sách đỏ Việt Nam. Đây là 2 loài động vật được xếp vào danh mục các loài động vật nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.



