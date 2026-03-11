Thật ra Hoà Minzy đã công khai chồng Đại uý 1 năm trước

Sau khi Hoà Minzy chính thức công khai chuyện tình với Đại uý Thăng Văn Cương, mọi chi tiết liên quan đến mối quan hệ của cả hai lập tức trở thành chủ đề được cư dân mạng soi lại. Nhiều khoảnh khắc cũ bất ngờ được đào lại và khiến không ít người nhận ra rằng nữ ca sĩ dường như đã bật tín hiệu về chuyện tình cảm từ khá lâu trước khi công khai.

Đơn cử như mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn hình ảnh được cắt từ Sao Nhập Ngũ 2025 - chương trình Hoà Minzy từng tham gia với vai trò khách mời. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ quân phục quen thuộc của chương trình. Tuy nhiên điều khiến dân mạng chú ý không phải biểu cảm hay hành động của cô, mà là chiếc mũ mà Hoà Minzy đang đội.

Khi zoom cận vào phần vành bên trong của chiếc mũ, nhiều người phát hiện dòng chữ in tên "Thăng Văn Cương". Chi tiết nhỏ này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, bởi ở thời điểm chương trình phát sóng, hầu hết khán giả đều không hề để ý.

Chiếc mũ mà Hoà Minzy đội trong Sao Nhập Ngũ là của chồng

Thực tế, khi Sao Nhập Ngũ 2025 lên sóng, mối quan hệ giữa Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương vẫn được giữ kín. Vì vậy dù hình ảnh chiếc mũ xuất hiện trên sóng truyền hình, gần như không ai đặt nghi vấn hay liên hệ đến chuyện tình cảm của nữ ca sĩ.

Chỉ đến khi Hoà Minzy chính thức công khai bạn trai sau nhiều năm kín tiếng, cư dân mạng mới vỡ lẽ khi nhìn lại những chi tiết cũ. Nhiều người cho rằng hoá ra nữ ca sĩ đã vô tình để lộ một hint khá rõ ràng từ trước đó gần một năm, nhưng phải đến khi câu chuyện được xác nhận thì mọi người mới nhận ra.

Hoà Minzy được chồng Đại uý chăm sóc tỉ mỉ ở hậu trường (Clip: Sao Nhập Ngũ)

Trước đó, fanpage Sao Nhập Ngũ chia sẻ clip hậu trường của Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương, kèm dòng trạng thái: "Ngày đấy chúng tôi cứ ngỡ là tình đồng chí. Chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng vẫn bất ngờ cùng lúc với cộng đồng mạng".

Trong clip, cặp đôi gần như “dính như sam” mỗi khi có thời gian nghỉ giữa các hoạt động. Hòa Minzy và Thăng Văn Cương ngồi sát cạnh nhau trò chuyện rất tự nhiên, tạo nên bầu không khí thân thiết và thoải mái. Chi tiết khiến nhiều người chú ý nhất chính là hành động cầm quạt quạt cho Hòa Minzy giữa thời tiết nóng bức. Hành động giản dị nhưng đầy quan tâm này khiến không ít người xem lại clip phải bật cười thích thú. Không chỉ vậy, khi Hòa Minzy nói chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh, Thăng Văn Cương cũng tự nhiên mỉm cười, ánh mắt dõi theo nữ ca sĩ một cách đầy thân thiện.

Những hint ngọt ngào giữa cả hai dần được hé lộ sau khi Hoà Minzy quyết định công khai mối quan hệ

Theo chia sẻ của Hoà Minzy, hôn lễ của cô dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2027. Hoà Minzy nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ có mối quan hệ rộng và thân thiết với rất nhiều đồng nghiệp trong showbiz. Thế nên, ngày vui của nữ ca sĩ dự sẽ là màn đổ bộ của loạt sao đình đám.

Được biết, gia đình Đại uý Thăng Văn Cương đã sang nhà hỏi cưới vào thời điểm ông nội của cô còn sống. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi".

Hoà Minzy chốt đơn đám cưới vào cuối năm 2027

Ảnh: Tổng hợp