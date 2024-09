"Thất lạc" cả nhà ở Yên Bái, chàng trai chết lặng khi nhận cuộc gọi nhỡ và dòng tin nhắn từ mẹ

Những ngày qua, cả nước hướng về các tỉnh thành phía Bắc như Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai... khi đang chịu nhiều thiệt hại của đợt mưa lũ lịch sử. Nhìn cảnh gia đình bị thiệt hại nặng nề và người thân mắc kẹt chờ đội cứu hộ đến giải cứu, những người con xa quê không kìm nổi sự bất lực và muốn trở về bên gia đình.

Mới đây, một chàng trai đã chia sẻ về việc mất toàn bộ liên lạc với gia đình ở Yên Bái. Sau một ngày chờ đợi ròng rã, chàng trai nhận được một cuộc gọi nhỡ và dòng tin nhắn đau xé lòng của mẹ: "Con ơi, nhà mình sập đất, mất hết nhà cửa rồi con. May cả nhà thoát được ra ngoài".

Chàng trai tâm sự hiện tại nhà mình đã chìm đến nóc rồi: "Sau một ngày mất toàn bộ liên lạc với Yên Bái. Không điện, không sóng, nước cuốn đồi sạt, thì đây là tin nhắn mình nhận được. Mình chết lặng không dám nghe máy ngay... Mãi mới dám gọi lại. Năm 2024 dã man quá. Nặng lòng quá, ở xa như ngồi trên đống lửa".

Đoạn tin nhắn từ mẹ đau xé lòng. (Ảnh: mtnguyen_02)

Dòng tâm sự của chàng trai như nói thay nỗi lòng của những người con xa quê, bị mất liên lạc với gia đình ở tâm bão lũ. Bên dưới phần bình luận, nhiều người đã comment động viên và mong gia đình anh chàng bình an vượt qua cơn lũ này.

Trong những ngày qua, những dòng tin nhắn của gia đình ở tâm bão lũ vẫn luôn là nỗi ám ảnh, khiến nhiều người rơi nước mắt khi vô tình đọc được. Dân mạng đồng tình rằng không còn biết nói gì động viên hơn ngoài câu "của đi thay người" - còn người là tất cả.

Anh chàng chia sẻ nhà của mình đã ngập đến nóc, trong khi nhà của người thân cũng đang chìm dần trong biển nước. (Ảnh: mtnguyen_02)

Một số bình luận nổi bật bên dưới bài viết của chàng trai:

- "Thương quá bạn ơi. Nhà mình cũng ở Yên Bái, đang ngập gần hết tầng 1 rồi. Chúc cả gia đình bình an vượt qua cơn lũ này".

- "Còn người là còn tất cả bạn ạ, chỉ biết nhủ lòng như vậy. Mình cũng Yên Bái và mất liên lạc với cả nhà. Trong lúc sóng điện thoại chập chờn, mình luôn dặn mẹ dù thế nào cũng phải bảo vệ gia đình trước đã, tài sản rồi cũng sẽ cố gắng kiếm lại được. May vừa rồi gọi được thì mẹ thông báo nước ngập trang trại, nhưng cả nhà đã lên được chỗ cao rồi".

- "Mình sợ nhất gặp những điều này, vì mình cũng đang xa quê và không muốn điều tồi tệ xảy ra với bất kì ai. Nhưng không sao, hãy luôn giữ liên lạc với gia đình để cho an tâm bạn nhé. Nhớ kêu bố mẹ và người thân giữ ấm cơ thể, đừng để bị cảm nặng do mưa lũ ngâm nước nha cậu ơi. "Còn người là còn của". Nguyện cho bố mẹ cậu bình an khi nước lũ rút và sớm làm lại được tất cả những gì cơn lũ mang đi. Cố lên".

- "Sự thật lúc này lên mạng xã hội xem tin tức của các gia đình ở Yên Bái mà đau xé lòng quá. Chỉ mong tất cả mọi người đều bình an vượt qua khó khăn này. Mình cũng có vài người bạn ở Yên Bái, họ cũng có vài đêm thức trắng chờ tin của gia đình rồi".

- "Đọc mà thương quá. May mắn một phần là gia đình bạn không sao. Còn bố mẹ là còn tất cả bạn ạ. Cầu mong bình an đến gia đình bạn nói riêng và người dân chịu ảnh hưởng từ thiên tai nói chung. Vững lòng nhé bạn ơi".

Bên dưới phần bình luận, nhiều người cũng chia sẻ những dòng tin nhắn thông báo mà gia đình gửi đến.

Cả nhà động viên nhau ăn cơm dù rằng cả khu vực đã bị mất điện, mất nước vài ngày. (Nguồn: Thanh Huệ)

Một cô gái chia sẻ hình ảnh gia đình mình ở Yên Bái bị ngập đến tầng 1 (Nguồn: @plinkplink___)