Một người dùng Reddit đã phát hiện ra điều khó tin: ổ cứng SSD dung lượng cao giờ đây có giá đắt hơn cả trọng lượng tương đương bằng vàng. Và sau khi Tom's Hardware xác minh bằng cách phân tích hơn một trăm mẫu SSD từ các nhà bán lẻ lớn như Newegg, Microcenter, Best Buy và Walmart, kết quả cho thấy đây không phải là phóng đại - mà là sự thật đáng báo động.

Nghiên cứu tập trung vào các SSD NVMe dạng thanh gắn vào khe M.2 trên bo mạch chủ, với giao tiếp PCIe 4.0 hoặc 5.0, dung lượng tối thiểu 4TB và đang còn hàng. Để đảm bảo so sánh công bằng, các ổ cứng doanh nghiệp đắt đỏ và những mẫu có tản nhiệt đều bị loại khỏi danh sách, vì tản nhiệt làm tăng đáng kể trọng lượng.

Tính theo cùng một khối lượng, giờ SSD còn đắt hơn cả vàng

Kết quả cho thấy trọng lượng trung bình của SSD 8TB là 8,2 gram, trong khi mẫu 4TB nặng khoảng 8 gram. Thú vị là các ổ cứng hai mặt với dung lượng cao hơn không tăng đáng kể về trọng lượng. Với giá vàng hiện tại ở mức 4.870 USD mỗi ounce, tương đương khoảng 157 USD mỗi gram, một SSD nặng 8,2 gram có trọng lượng tương đương với khoảng 1.287 USD vàng.

Và đây là điểm gây sốc: giá trung bình của một ổ SSD 8TB tiêu dùng hiện nay là 1.476 USD, cao hơn gần 200 USD so với giá trị vàng tương đương về trọng lượng. Nếu bạn muốn một mẫu hiệu suất cao thay vì chỉ dùng để lưu trữ dữ liệu, giá còn cao hơn nhiều. Vậy là đúng như vậy, ở phân khúc 8TB, ổ cứng thể rắn thực sự đắt hơn vàng.

Ngay cả SSD 4TB cũng không thoát khỏi đà tăng giá này. Mặc dù giá trung bình chưa vượt qua giá trị vàng tương đương, một số mẫu cao cấp đã chạm hoặc vượt mốc này. Có sự phân chia rõ rệt: phần lớn các mẫu dưới 800 USD là loại lưu trữ dữ liệu thông thường, còn nếu muốn cả hiệu suất lẫn dung lượng, bạn phải sẵn sàng chi mạnh tay.

Nguyên nhân chính đằng sau tình trạng này nằm ở cuộc khủng hoảng silicon liên quan đến AI. Khi các nhà sản xuất bộ nhớ chuyển hướng ưu tiên sang sản xuất cho các trung tâm dữ liệu AI, nguồn cung cho thị trường tiêu dùng bị thu hẹp nghiêm trọng. Ổ cứng SSD đang đi theo vết xe đổ của RAM, khi cuộc khủng hoảng bộ nhớ đẩy giá tăng vọt không kiểm soát.

Biểu đồ giá từ PCPartPicker cho thấy xu hướng đáng lo ngại. Giá SSD 4TB đã tăng đáng kể trong tháng 12 và còn tăng mạnh hơn nữa trong nửa đầu tháng 1. Khoảng phân bố giá cũng rộng hơn nhiều, cho thấy lô hàng với giá cũ đang dần cạn kiệt. Một số ví dụ cụ thể khiến người mua phải giật mình: Samsung 9100 Pro từng có giá 400 USD trong đợt Black Friday, giờ đã lên 600 USD. Còn WD Black SN8100 dung lượng 2TB từ 220 USD đã nhảy vọt lên 499 USD - tăng hơn gấp đôi chỉ trong vài tháng.

Western Digital dường như dẫn đầu trong làn sóng tăng giá này, với hầu hết các mẫu đắt nhất thuộc về hãng này. Khó nói chính xác liệu WD đang định giá mình ra khỏi thị trường hay đơn giản là nhu cầu quá cao khiến hàng mới vào với giá cao hơn, nhưng rõ ràng là xu hướng đang diễn ra trên toàn ngành.

Hiện tại vẫn còn có thể tìm được các ổ 4TB tốc độ cao ở mức 600-800 USD, như Corsair MP700 Elite hoặc Samsung 9100 Pro. Ngay cả các mẫu lưu trữ thông thường khoảng 500 USD vẫn còn trên kệ. Tuy nhiên, dự đoán là những lựa chọn này sẽ cạn kiệt rất nhanh khi hàng tồn kho giá cũ được bán hết.

Triển vọng tương lai không mấy lạc quan. Các chuyên gia nhận định rằng giá chỉ có thể đi lên từ đây, câu hỏi duy nhất là mức độ tăng sẽ nhanh như thế nào. Tình hình đang "khá tệ" với lưu trữ dữ liệu ngay lúc này, và rất có thể sẽ còn tồi tệ hơn.

Vì vậy, nếu bạn đang cần nâng cấp hoặc lắp ráp máy tính mới, lời khuyên là hãy mua ngay thay vì chờ đợi, bất kể dung lượng nào nhưng đặc biệt với các mẫu cao cấp. Giá có thể tăng rất nhanh từ đây trở đi, và những gì còn lại với mức giá tương đối hợp lý sẽ không tồn tại lâu nữa.