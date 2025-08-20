Tháp tài chính mới xuất hiện làm thay đổi thứ tự các tòa nhà cao nhất TP.HCM

Trung tâm TP.HCM là nơi quy tụ nhiều công trình, tòa nhà chọc trời mang tính biểu tượng, những điểm nhấn kiến trúc hiện đại, ấn tượng của thành phố. Nhiều năm nay, vị trí 3 tòa nhà cao nhất TP.HCM vẫn vững vàng với Landmark 81, Bitexco Financial Tower và Vietcombank Tower. Tuy nhiên, thứ tự này đã không còn khi cao ốc Marina Central Tower đưa vào vận hành ngày 19/8.

Hiện tại, Landmark 81 và Bitexco vẫn giữ vững ngôi vị là tòa nhà cao nhất và thứ 2 ở TP.HCM. Vietcombank Tower "rớt" xuống thứ 4, nhường vị trí thứ 3 cho Saigon Marina IFC.

Landmark 81: Giữ vững vị trí tòa nhà cao nhất Việt Nam

Landmark 81 nằm ngay bên bờ sông Sài Gòn thuộc phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh trước đây). Đây là tòa nhà cao nhất Việt Nam và cao thứ hai Đông Nam Á, với tổng chiều cao 461,2 mét gồm 81 tầng cùng ăng ten có chiều cao 8,3 mét trên đỉnh tòa nhà, là thiết bị thu phát sóng truyền hình cho TP.HCM.

Landmark 81 nằm ngay bên bờ sông Sài Gòn, với tổng chiều cao 461,2 mét gồm 81 tầng, là tòa nhà cao nhất Việt Nam và cao thứ 2 Đông Nam Á. (Ảnh: L. Ý)

Phần ăng ten này góp phần khiến tổng chiều cao tổng tòa nhà lên gần 470 mét. Đây cũng là tòa nhà cao thứ 17 thế giới.

Landmark 81 do Công ty CP Đầu tư xây dựng Tân Liên Phát thuộc Vingroup đầu tư, với trị giá 1,5 tỷ USD (toàn dự án), bao gồm các cơ sở khách sạn 5-6 sao và trung tâm hội nghị, căn hộ hạng sang, trung tâm bán lẻ, nhà hàng, quán bar cùng đài quan sát, tổng diện tích sàn lên đến 241.000 m2.

Công trình được khởi công cuối năm 2014, hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2018.

Tòa nhà được thiết kế bởi công ty thiết kế, kỹ thuật, tư vấn kiến trúc Atkins (Anh). Theo nhà thiết kế, thiết kế của Landmark 81 được lấy cảm hứng từ những bó tre truyền thống, tượng trưng cho sức mạnh và sự đoàn kết trong văn hóa Việt Nam.

Tổng thầu chính là Conteccons. Đây cũng là lần đầu tiên một nhà thầu trong nước trở thành nhà thầu chính thi công công trình cao trên 60 tầng.

Tòa nhà là biểu tượng của sự hiện đại, năng động, niềm kiêu hãnh của xây dựng Việt Nam khi lần đầu tiên nhà thầu trong nước là nhà thầu chính thi công công trình. (Ảnh: Lương Ý)

Giá nhà tại Landmark 81 ở thời điểm mở bán dao động từ 80 -150 triệu đồng/m2, tùy vị trí, diện tích và tầng. Mặc dù giá khá cao, nhưng nơi này luôn thu hút mạnh khách hàng thượng lưu và nhà đầu tư.

Bitexco 68 tầng: Biểu tượng sự hiện đại, năng động của TP.HCM

Trong nhiều năm, Bitexco Financial Tower là tòa nhà cao nhất TP.HCM trước khi Landmark 81 xuất hiện. Tòa nhà hình búp sen lạ mắt với 68 tầng, có chiều cao 262,5 mét là biểu tượng cho sự hiện đại, năng động và phát triển của TP.HCM.

Công trình được khởi công xây dựng năm 2005, hoàn thành năm 2010, ở số 2 Hải Triều thuộc phường Sài Gòn, ngay giữa Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM.

Bitexco Financial Tower do Tập đoàn Bitexco đầu tư với tổng vốn 270 triệu USD. Đây cũng từng là tòa nhà cao nhất Việt Nam cho đến khi Keangnam Hanoi Landmark Tower soán ngôi năm 2011.

Bitexco Financial Tower là tòa tháp đầu tiên tại Việt Nam sở hữu sân đỗ trực thăng, cũng từng là tòa nhà cao nhất Việt Nam trước khi bị soán ngôi. (Ảnh: L. Ý)

Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ Carlos Zapata, lấy cảm hứng từ hình ảnh búp sen vươn lên – biểu tượng của sự thanh cao và năng động.

Đây cũng là tòa nhà cao tầng sở hữu nhiều điểm độc đáo, khi lần đầu tiên xuất hiện như sân đỗ trực thăng nhô ra ở tầng 52, đài quan sát ở tầng 47-48, có thể nhìn toàn cảnh TP.HCM. Đây cũng là tòa nhà hạng A+ tại TP.HCM được nhiều tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước đặt trụ sở làm việc.

Hiện tại tòa nhà này cũng là tòa nhà cao thứ 4 Việt Nam, sau Landmark 81, Keangnam Hanoi Landmark Tower và Lotte Center Hanoi.

Năm 2015, tháp tài chính Bitexco được TP.HCM lựa chọn là một trong những điểm bắn pháo hoa nghệ thuật kết hợp trình diễn ánh sáng và laze chào năm mới và chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Saigon Marina IFC 55 tầng: Khởi đầu Trung tâm tài chính quốc tế

Ngày 19/8/2025, Saigon Marina IFC được đưa vào vận hành. Tòa nhà với chiều cao 240 mét, gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2, trong đó khoảng 87.000 m2 dành cho văn phòng hạng A, nằm ngay số 2 Tôn Đức Thắng, bên bờ sông Sài Gòn.

Chủ đầu tư cho biết nơi đây sẽ là điểm hẹn của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistic, với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hàng ngày.

Saigon Marina IFC xuất hiện làm thay đổi thứ tự các tòa nhà cao nhất TP.HCM. (Ảnh: L. Ý)

Saigon Marina IFC ra mắt phá vỡ vị trí các tòa nhà cao nhất TP.HCM trong nhiều năm. Công trình này hiện đã thay Vietcombank Tower, trở thành tòa nhà cao thứ 3 TP.HCM.

Tòa tháp trước đây được biết đến với tên gọi Marina Central Tower, tọa lạc ngay chân cầu Ba Son, là điểm nhấn quan trọng trong quần thể bất động sản hàng hiệu Grand Marina, do Masterise Homes phát triển.

Một ưu thế nổi bật của dự án là kết nối trực tiếp với ga Ba Son của tuyến metro số 1 TP.HCM (Bến Thành - Suối Tiên). Tầng hầm B2 của tòa tháp được thiết kế liên thông với ga ngầm Ba Son; trong khi khuôn viên tòa tháp sở hữu cổng số 4 và số 5 của nhà ga này.

Điểm nhấn kiến trúc của tòa tháp là hệ thống LED toàn mặt dựng, có khả năng trình chiếu ánh sáng nghệ thuật sống động, kết hợp cùng quảng trường nhạc nước giúp Saigon Marina IFC trở thành “ngọn hải đăng” của nền kinh tế đô thị hiện đại.

Chủ đầu tư Saigon Marina IFC là Công ty TNHH Capitaland Tower - trước đây thuộc Tập đoàn CapitaLand, làm chủ đầu tư. Trước ngày ra mắt tòa nhà, cơ cấu cổ đông của CapitaLand Tower thay đổi mạnh, khi vốn điều lệ công ty tăng gấp 10 lần, lên hơn 22.500 tỷ đồng, trong đó cổ đông mới là bà Lê Thị Huyền Linh, nắm giữ tới 91% cổ phần.

Tòa nhà nằm bên sông Sài Gòn, giữa khu tài chính nhộn nhịp. (Ảnh: L. Ý)

Saigon Marina IFC được xem là công trình mở đầu, góp phần khẳng định vị thế của TP.HCM như một trung tâm tài chính trong khu vực.

Tập đoàn Tài chính HD (HDFG) là tập đoàn tài chính đầu tiên có mặt tại tòa nhà này.

Mới đây, ngày 12/8, HDBank thuộc HDFG cũng đã trình cổ đông phương án chuyển trụ sở chính từ số 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai về đây.

Xung quanh khu vực này cũng là trụ sở làm việc của Techcombank, VPB, Vietcombank...

Vietcombank Tower: Biểu tượng tài chính năng động của TP.HCM

Vietcombank Tower cao 206 mét, với 35 tầng nổi, 4 tầng hầm, vừa nhường vị trí tòa nhà cao thứ 3 TP.HCM cho Saigon Marina IFC và trở thành tòa nhà cao thứ 4 TP.

Tòa nhà này có khối đế và khối tháp hình chữ nhật hướng tâm, mang kiến trúc kết hợp giữa nét hiện đại phương Tây và văn hóa bản địa, với phần đỉnh chóp lấy cảm hứng từ vương miện vua Hùng.

Công trình được thiết kế bởi nhà tư vấn thiết kế nổi tiếng là Pelli Clarke Pelli Architect - đơn vị đã thiết kế nhiều cao ốc văn phòng, trung tâm tài chính nổi tiếng thế giới như Trung tâm tài chính thế giới tại Hong Kong, Tháp đôi Petronas tại Malaysia và trụ sở Ngân hàng Bank of America tại North Carolina, Mỹ.

Vietcombank Tower vừa nhường vị trí tòa nhà cao thứ 3 TP.HCM cho Saigon Marina IFC và trở thành tòa nhà cao thứ 4 TP. (Ảnh: VCB)

Vietcombank Tower cũng nằm bên sông Sài Gòn tại số 5 Công trường Mê Linh thuộc phường Sài Gòn, nổi bật giữa khu tài chính năng động của TP.HCM thuộc trung tâm Quận 1 trước đây. Tòa nhà này đã góp phần định hình diện mạo khu vực Công trường Mê Linh, trở thành một điểm nhấn nổi bật trong bức tranh đô thị năng động.

Đây cũng là chi nhánh của Vietcombank tại TP.HCM. Tòa tháp này hiện đang có chiều cao đứng thứ 7 Việt Nam (nếu không tính hai tháp đôi căn hộ thuộc tổ hợp của Landmark 72 tại Hà Nội đều cao hơn tháp này).

Tòa nhà có vốn đầu tư khoảng 96,5 triệu USD, do công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Vietcombank - Bonday - Benthanh làm chủ đầu tư, khởi công năm 2013 và hoàn thành năm 2015. Đây cũng là công trình đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hệ vách nhôm gắn đá mặt ngoài, với yêu cầu thi công rất phức tạp.